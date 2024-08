Aktuelle Wettervorhersage für Ses Salines: Eine Woche voller Sonne und vereinzeltem Regen (31.8.2024)

Wetter in Ses Salines: Sonnenschein und sommerliche Temperaturen prägen die Woche

Die malerische Ortschaft Ses Salines auf Mallorca erfreut sich einer weiteren Woche mit angenehm warmen Wetterbedingungen. Während die Sommerhitze allmählich nachlässt, können sich Einwohner und Besucher auf eine Reihe von Tagen mit viel Sonnenschein und nur gelegentlichen Regenschauern einstellen.

Temperaturspiel und Wolkenballett

Angefangen beim heutigen Tag, dem 31. August 2024, zeigt sich das Wetter mit einer Temperatur von 29°C und einer sanften Brise von 7 km/h von seiner besten Seite. Bei einem teilweise bewölkten Himmel liegt die Luftfeuchtigkeit bei angenehmen 57%. Der Barometerstand zeigt einem Druck von 1015 hPa, ein Indiz für stabile Wetterverhältnisse. Der Tag beginnt bereits um 5:15 Uhr mit dem Sonnenaufgang und endet mit einem späten Sonnenuntergang um 18:20 Uhr.

Der 1. September 2024 lässt wenig Raum für Änderungen im Wettergeschehen und präsentiert sich mit überwiegend bedecktem Himmel. Die Temperaturen bleiben konstant bei 29°C, und die Winde lassen noch etwas mehr nach, sodass sie nur noch eine Geschwindigkeit von 4 km/h erreichen.

Mit dem 2. September setzt sich das Prinzip des Warmhaltens fort, allerdings bei einer minimalen Abkühlung auf 28°C. Bei nur wenigen Wolken bietet dieser Tag viel Gelegenheit für Aktivitäten im Freien, bevor der 3. September mit einem klaren Himmel aufwartet und die gleiche milde Temperatur anzeigt.

Leichter Regen kündigt sich an

Ein kleiner Wechsel im Wetter erwartet uns am 4. September. An diesem Tag ist leichter Regen bei einer erneut konstanten Temperatur von 28°C angekündigt. Beachtenswert ist auch die Windgeschwindigkeit, die auf 8 km/h ansteigt.

Die letzten Tage der Wetterwoche in Ses Salines zeigen eine gleichbleibende Tendenz mit 29°C am 5. September unter überwiegend bedecktem Himmel und einer leichten Abkühlung auf 30°C am 6. und 7. September, jeweils begleitet von einem überwiegend heiteren Himmel.

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten bleiben nahezu konstant, wobei die Tage merklich kürzer werden, eine unausweichliche Erinnerung daran, dass der Herbst allmählich Einzug hält.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die kommende Woche in Ses Salines für Urlaubsaktivitäten oder den gemütlichen Alltag ideal ist. Die weitgehend klaren Himmel und die leichten Brisen bieten perfekte Bedingungen für einen Besuch am Strand, eine Wanderung oder einfach nur, um das malerische Stadtbild genussvoll zu erkunden.

