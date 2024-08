Das Wetter in Marratxí: Eine Prognose für die kommende Woche (31.08.2024 bis 07.09.2024)

Wetteraussichten für Marratxí: Sonnenschein und vereinzelte Regenschauer

Die Einwohner und Besucher von Marratxí können sich auf eine gemischte Wetterlage in der ersten Septemberwoche freuen. Mit Temperaturen, die die 30-Grad-Marke überschreiten, lässt der Sommer auf Mallorca nicht nach. Hier ist ein detaillierter Blick auf das Wetter für die kommende Woche in Marratxí.

Sonne, Wolken und leichte Regengüsse: Temperatur- und Wettertrend

Zum Start in die Woche zeigt sich das Wetter am Samstag, den 31.08.2024, von einer wechselhaften Seite: Leichter Regen bei 33°C und einem Wind von nur 4 km/h - die Luftfeuchtigkeit liegt bei 31% und der Luftdruck bei 1015 hPa. Das Thermometer fällt zu Beginn der nächsten Woche nicht signifikant, denn für Sonntag, den 01.09.2024, erwarten wir ebenso leichten Regen bei wärmeähnlichen 31°C. Die darauffolgenden Tage präsentieren sich überwiegend freundlich mit wenigen Wolken am Himmel und klaren Phasen.

Am Montag werden wir von einigen Wolken bei 31°C überrascht, während der Dienstag insbesondere durch seinen klaren Himmel bei 32°C besticht. Die Windgeschwindigkeiten bewegen sich durchgängig im sanften Bereich von 3 bis 5 km/h. Die Luftfeuchtigkeit variiert moderat und der Luftdruck bleibt stabil, was für angenehme Außenbedingungen sorgt. Ab Mittwoch gesellen sich wieder vermehrt Wolken dazu und es ist mit leichtem Regen bei 31°C zu rechnen. Der Donnerstag und Freitag bieten einen Mix aus Sonne und Wolken bei ähnlichen Temperaturen. Den Abschluss der Woche macht der kommende Samstag mit wenigen Wolken und einer erwarteten Höchsttemperatur von 34°C.

Spezifische Vorhersage für den Zeitraum 31. August bis 7. September

Fazit: Mallorca liefert im September beste Urlaubsbedingungen

Die Wetterlage in Marratxí bietet ideale Bedingungen für Urlauber und AnwohnerMarratxí, die von den sommerlich warmen Temperaturen Mallorcas profitieren möchten. Ob Sie planschen, wandern oder einfach nur die mediterrane Sonne genießen wollen – die Wetterprognose verspricht eine Woche mit vielen Möglichkeiten. Mit nur leichten Winden und mäßiger Luftfeuchtigkeit ist die kommende Woche perfekt, um die Insel in ihrer vollen Pracht zu erleben.

Empfehlungen

Bei so einer Wettervorhersage empfiehlt es sich, den Tag im Freien zu planen. Ein Sonnenhut, ausreichend Wasser und Sonnenschutz sollten nicht vergessen werden, denn die UV-Strahlung kann auch in diesen Zeiten stark sein. Für die gelegentlichen Regenschauer ist ein kleiner Regenschirm im Gepäck ratsam.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 31.8.2024, 01:33:20. +++