Mallorca-Wetter: Sonnig mit vereinzelten Wolken – die Wetterprognose für Santanyí (31.08.24 bis 07.09.24)

Aussichtsreiche Tage in Santanyí: Ein Blick auf das Wetter der kommenden Woche

Während die letzten Augusttage langsam in den September übergehen, dürfen sich Einheimische und Besucher in Santanyí auf durchweg angenehmes und überwiegend sonniges Wetter freuen. Die Temperaturen verbleiben in einem wohltuenden sommerlichen Bereich und versprechen weiterhin ideale Bedingungen für alle geplanten Freizeitaktivitäten oder erholsamen Strandtage.

Ende August in Santanyí: Sonne dominiert trotz gelegentlicher Wolken

Der 31. August 2024 präsentiert sich mit aufgelockerten Wolkenformationen, die das Himmelsblau hier und da durchschimmern lassen. Mit einer sanften Brise von nur 6 km/h wird die Maximaltemperatur von 28°C als äußerst angenehm empfunden. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei moderaten 59%, was zusammen mit einem Luftdruck von 1016 hPa für ein entspanntes Klima sorgt. Sonnenaufgang und -untergang malen atemberaubende Farben an den Himmel - erwachen Sie um 5:15 Uhr und blicken Sie um 18:20 Uhr zum Horizont.

Durchgehend sommerliches Klima im September

Mit dem Monatswechsel bleibt die Temperatur stabil: Der 1. September präsentiert sich mit einem bewölkten Firmament, bei dem die Sonne es jedoch versteht, immer wieder zu triumphieren. Die maximale Temperatur erreicht erfreuliche 29°C. Dank des leichten Winds von 4 km/h und einer ähnlichen Luftfeuchtigkeit und -druck wie am Vortag steht einem entspannten Tagesablauf nichts im Wege.

Sonnenschein und leichte Brisen charakterisieren die erste Septemberwoche

Vom 2. bis zum 7. September dürfen sich Anwohner und Urlauber auf eine Fortsetzung der freundlichen Wetterlage einstellen. Die Tage sind geprägt von Sonne, ein paar wenigen Wolken und, bis auf den 4. September, der mit leichtem Regen und etwas erhöhter Luftfeuchtigkeit von 71% für Abkühlung sorgt, weitgehend trockenem Wetter. Mit Temperaturen, die konstant um 28°C liegen und am 7. September sogar auf 30°C ansteigen, lädt die Gemeinde Santanyí dazu ein, ihre vielfältigen Freizeitaktivitäten bei perfektem Wetter zu genießen.

Ausblick: Sonnige und entspannte Tage in Santanyí

Die Wetteraussichten für Santanyí sind in der ersten Septemberwoche 2024 durchweg positiv und bieten ideale Bedingungen für Freizeit, Erholung und Aktivitäten. Füllen Sie Ihre kommenden Tage mit Sonnenschein, und erleben Sie die wunderschöne Landschaft und das kulturelle Angebot in einer der charmantesten Ecken Mallorcas.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 31.8.2024, 01:38:25. +++