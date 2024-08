Mallorca Wetter Update: Die Prognose für Llubí vom 31.08.2024 bis 07.09.2024

Wetteraussichten für Llubí: Eine Woche voller Sonnenschein mit leichten Regenschauern

Die kommende Woche in Llubí steht im Zeichen des hochsommerlichen Wetters mit Temperaturen, die auch am Ende des Augusts nochmals Spitzenwerte erreichen. Obwohl vereinzelt leichte Regenschauer erwartet werden, bleibt die Sonne ein treuer Begleiter der Region und bietet ideale Bedingungen für alle Liebhaber des mediterranen Klimas.

Ende August: Llubí erlebt ein leichtes Regen-Intermezzo bei 33 Grad

Am 31. August 2024 verabschiedet sich der Monat mit einer Mischung aus Sonne und leichten Regenfällen. Die sommerlichen Temperaturen von 33 Grad Celsius bleiben erhalten, und mit einem Wind von geringen 6 km/h wird der erfrischende Niederschlag fast wie eine willkommene Abkühlung wirken. Die Feuchtigkeit liegt bei 33% und der Luftdruck bei stabilen 1016 hPa, was insgesamt für ein angenehmes Klima sorgt. Beobachten Sie das Farbspiel des Sonnenuntergangs um 18:21 Uhr, wenn sich der Tag dem Ende neigt.

Start in den September: Feuchtwarme Tage mit gelegentlichen Schauern

Der 1. September 2024 begrüßt Sie mit leichtem Regen und 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 40%, wobei der Luftdruck auf 1012 hPa sinkt. Der Tag erwacht mit dem Sonnenaufgang um 05:16 Uhr und der sanfte Wind bei 4 km/h wird das Laub sanft rascheln lassen.

Am 2. September zeigt sich der Himmel mit nur wenigen Wolken bei 31 Grad Celsius als freundlicher Gastgeber für Outdoor-Aktivitäten. Der Sonnenuntergang um 18:18 Uhr bildet den perfekten Rahmen für gemütliche Abendstunden.

Strahlender Sonnenschein

3. September 2024: Die Sonne wird an diesem Tag in ihrer vollen Pracht bei klarem Himmel zu sehen sein und die Temperaturen auf 32 Grad Celsius ansteigen lassen. Sonnenaufgang um 05:18 Uhr und Sonnenuntergang um 18:16 Uhr schenken Ihnen lange Tage, die Sie im Freien genießen können.

Die darauffolgenden Tage bestätigen den sommerlichen Trend: Am 4. September kühlt leichter Regen die Luft auf angenehme 30 Grad Celsius ab, während sich am 5. September die Wolken einige Male zeigen. Doch der Sommer gibt nicht nach – am 6. und 7. September begrüßt Sie strahlender Sonnenschein mit Höchstwerten von 37 und 38 Grad Celsius.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 31.8.2024, 01:31:19. +++