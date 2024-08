Wetter Campanet (31.08.24 bis 07.09.24): Sonnige Aussichten und gelegentliche Regenschauer

Das aktuelle Wetter in Campanet: Ein Ausblick auf die kommende Woche

Campanet-Wetter heute: Am heutigen Samstag kündigt sich in Campanet ein Tag mit leichtem Regen an. Bei einer Tageshöchsttemperatur von 31°C können wir die warmen Sonnenstrahlen genießen, jedoch sollten wir den Regenschirm nicht vergessen, denn es kann immer wieder zu Niederschlägen kommen. Die Windgeschwindigkeit liegt bei leichten 6 km/h, was für eine angenehme Brise sorgt. Luftfeuchtigkeit und Luftdruck halten sich bei 40% bzw. 1016 hPa.

Morgen, am Sonntag den 1. September, hält das sommerliche Klima mit Temperaturen um die 30°C weiterhin an, doch leichte Regenschauer sind ebenfalls in Sicht. Der Wind beruhigt sich auf 5 km/h, und die Luftfeuchtigkeit steigt geringfügig auf 46%.

Wetterprognose für Campanet: Die Woche in der Übersicht

Beginn der Woche: Am Montag und Dienstag erwartet uns ein Mix aus wenigen Wolken und klarem Himmel mit Tagestemperaturen von 30°C und 31°C. Der Wind bleibt beständig leicht, während die Luftfeuchtigkeit sich bei unter 45% hält.

Mitte der Woche: Der Mittwoch bringt mit sich einen leichten Temperaturabfall auf 29°C verbunden mit Regenschauern. Die Luftfeuchtigkeit macht einen Sprung auf 61%, und wir können uns auf eine etwas frischere Brise einstellen.

Ende der Woche: Richtung Wochenende steigen die Temperaturen wieder deutlich an. Am Donnerstag und Freitag liegen die Höchstwerte bei 32°C und 35°C mit einem leicht bewölkten Himmel, wobei der Himmel am Freitag nahezu klar sein wird. Die Luftfeuchtigkeit nimmt ab, und wir erwarten angenehm trockene Tage.

Die Sonnenuntergangszeiten bewegen sich im Bereich von etwa 18:21 Uhr am Anfang der Woche bis zu 18:10 Uhr am Ende der Periode, was uns prachtvolle Abende unter dem mallorquinischen Himmel beschert.

Abschluss der Woche – Wettertrend für das Wochenende in Campanet

Zum krönenden Abschluss der Woche zeigt sich Campanet von seiner besten Seite mit klarem Himmel und Temperaturen, die die 35°C Marke überschreiten. Geringer Wind und fallende Luftfeuchtigkeit lassen Freizeitaktivitäten im Freien noch angenehmer werden. Mit nur wenigen Wolken am Samstag bleibt das Wochenende weitgehend trocken bei milden Abendtemperaturen.

