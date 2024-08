Wetter in Costitx vom 31.08.2024 bis 07.09.2024: Voraussichten und tägliche Details

Wetterprognose für Costitx: Sonnige Aussichten und milde Regenschauer

Freuen Sie sich auf eine Woche voller sommerlicher Wärme und vereinzelter Regengüsse in Costitx. Wir werfen einen Blick auf die tägliche Wettervorhersage und was Sie vom 31. August bis zum 7. September 2024 erwarten können. Dabei zeichnet sich ein Trend zu hohen Temperaturen und gelegentlichen Wolken am Himmel ab.

Ende des Sommers in Costitx: Moderater Regen und heitere Sonnenstunden

Samstag, 31. August 2024: Das letzte Augustwochenende beginnt mit leichten Regenschauern bei angenehmen 33°C. Eine leichte Brise mit 6 km/h bringt erfrischende Momente. Gegen Abend können Sie den Sonnenuntergang um 18:21 Uhr bestaunen, nachdem der Tag um 5:15 Uhr erwacht ist.

Sonntag, 1. September 2024: Auch am ersten Tag des Septembers bleibt es mit 32°C warm, trotz geringfügigen Regenfällen. Die Luftfeuchtigkeit steigt leicht an, was das Wetter etwas schwüler anfühlen lässt.

Montag, 2. September 2024: Ein paar vereinzelte Wolken können den blauen Himmel nicht trüben, denn es herrscht weitestgehend klares Wetter bei 32°C. Eine ideale Gelegenheit für lange Spaziergänge oder eine entspannte Zeit am Strand von Mallorca.

Dienstag, 3. September 2024: Mit einem strahlenden klaren Himmel und einer leichten Brise wird es 33°C heiß. Erleben Sie einen perfekten Tag im Freien unter der Sonne Mallorcas.

Mittwoch, 4. September 2024: Die Mitte der Woche bringt wieder einen leichten Regen und Temperaturen um 31°C. Die erhöhte Luftfeuchtigkeit könnte jedoch für ein stickigeres Klima sorgen.

Donnerstag, 5. September 2024: Es zeigen sich aufgelockerte Wolkenformationen, die das Bild eines teilweise bedeckten Himmels zeichnen, während das Thermometer angenehme 33°C anzeigt.

Freitag, 6. September 2024: Ein klarer Himmel und die höchsten Temperaturen der Woche, die auf 37°C klettern, erlauben alles, was man sich von einem Sommer in Mallorca wünscht. Ein goldener Tag für jegliche Freizeitaktivitäten im Freien.

Samstag, 7. September 2024: Der 7. September rundet die Woche mit 38°C und wenigen Wolken am Himmel ab. Absolut ideale Bedingungen, um die letzten Sommertage auf der Insel maximal auszukosten.

Wettertrend und Freizeitempfehlungen für Costitx

Die Woche verspricht insgesamt recht warmes Wetter mit gelegentlichen leichten Regenschauern und sonnigen Bedingungen. Eine kluge Planung für Aktivitäten im Freien unter Berücksichtigung der gelegentlichen Regenschauer lässt Sie das Meiste aus dieser sommerlichen Woche herausholen. Ob entspanntes Verweilen in einem Café, Bummeln durch lokale Märkte oder ein Besuch der Sehenswürdigkeiten rund um Costitx – das Wetter lädt zu vielfältigen Unternehmungen ein.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 31.8.2024, 01:27:12. +++