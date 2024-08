Wetteraussichten für Lloseta: Sonne und leichte Regenschauer bis zum 7. September 2024 (31.8.2024)

Detaillierte Wetterprognose für Lloseta, Mallorca

Die kommende Woche in Lloseta auf Mallorca präsentiert sich als ein Wechselbad der meteorologischen Erscheinungen – von klarem Himmel über lockere Wolkenbilder bis hin zu leichten Niederschlägen wird alles geboten. Informieren Sie sich hier täglich über die zu erwartenden Wetterverhältnisse.

Wetter in Lloseta am Samstag, 31. August 2024

Zum Beginn des Wochenendes können Sie mit leichten Regenschauern rechnen, die jedoch dem Genuss hoher Temperaturen von bis zu 32°C nicht im Wege stehen. Die Windstärke bleibt mit 5 km/h angenehm moderat. Zudem liegt die Luftfeuchtigkeit bei 29%, was einem tendenziell trockenen Gefühl entspricht.

Aussichten für den Sonntag und den Wochenstart

Am Sonntag, dem 1. September, erwartet uns ähnliches Wetter wie am Vortag, mit Temperaturen um die 30°C und weiteren leichten Regenfällen. Der Wind beruhigt sich auf leichte 3 km/h. Die feuchtigkeitsbedingte Frische in der Luft steigt leicht auf 38%.

Der 2. September lässt uns mit wenigen Wolken und anhaltender Wärme von 30°C durchatmen, während der Wind mit 2 km/h kaum spürbar weht.

Klaren Himmel und steigende Temperaturen bis zu 32°C verspricht der 3. September. Der Windstärke nimmt auf 4 km/h zu und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf erfrischende 33%.

Leichter Regen Mitte der Woche

In der Wochenmitte, am 4. September, ziehen wieder leichte Regenschauer auf und die Temperaturen sinken leicht auf 29°C. Der Wind bleibt konstant bei 5 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf 56% ansteigt und für eine erhöhte Schwüle sorgt.

Erwärmungstrend zum Ende der Woche

Die letzten Tage der Woche verwöhnen uns mit einer Zunahme der Temperaturen. Ein Hoch von 35°C am 5. September, unterbrochen von leicht bewölktem Himmel, und ein weiterer Anstieg auf 36°C am 7. September bei nur wenigen Wolken kündigt einen heißen Ausklang der Woche an. Die Windstärken bleiben geringfügig und die Luftfeuchtigkeit angenehm niedrig.

Die Sonne wird täglich früher aufgehen, von 05:16 Uhr am Samstag bis auf 05:22 Uhr am Freitag, bevor sie sich entsprechend dem Tagesverlauf ebenso allmählich später verabschiedet.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 31.8.2024, 01:30:55. +++