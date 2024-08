Wetteraussichten für Pollença: Sonnenschein und leichte Schauer vom 31. August bis zum 7. September 2024 (31.8.2024)

Wetterwoche in Pollença: Ein Mix aus Sonne und Wolken

Mit dem Ende des Augusts und dem Beginn des Septembers können sich Einwohner und Besucher Pollenças auf gemischtes Wetter einstellen. In der kommenden Woche dürfen wir überwiegend heiteres Wetter genießen, durchsetzt von ein paar leichten Regenschauern für eine erfrischende Abwechslung.

Sonnige Aussichten zum Monatswechsel

Am Samstag, den 31. August 2024, präsentiert sich das Wetter in Pollença mit einigen wenigen Wolken, wobei das Thermometer auf angenehme 29 Grad Celsius klettert. Bei einer Windgeschwindigkeit von 7 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 57% mag der Sommer sich langsam dem Ende zuneigen, jedoch hält das Wetter noch einige schöne Tage bereit. Der Tag erwacht um 5:15 Uhr und endet mit einem malerischen Sonnenuntergang um 18:21 Uhr.

Leichter Regen leitet den September ein

Der 1. September begrüßt uns mit leichten Regenschauern und einer Höchsttemperatur von 28 Grad Celsius. Während der Wind sich mit milden 6 km/h bemerkbar macht, sorgt die Luftfeuchtigkeit von 58% für eine frische Brise. Die Sonne lässt sich trotz der Schauer blicken, was die Tage weiterhin angenehm gestaltet.

Klare Himmel und sanfte Brisen

Von Montag bis Mittwoch erfreuen wir uns an klarem Himmel und leichtem Wind. Die Temperaturen bleiben konstant warm bei 28-29 Grad Celsius, was ideale Bedingungen für Freizeitaktivitäten im Freien schafft. Insbesondere der 3. September verspricht mit einem klaren Himmel und einer angenehmen Brise bei 6 km/h perfektes Urlaubswetter.

Wetterumschwung Ende der Woche

Gegen Ende der Woche, genauer am Donnerstag, den 4. September, erwarten uns erneut leichtere Regenfälle, jedoch bleibt die Temperatur mit 28 Grad Celsius weiterhin sommerlich. Auch am Freitag und Samstag hält sich das Wetter stabil mit 30 und 31 Grad, bevor es am Sonntag, den 7. September, auf 32 Grad Celsius ansteigt. Hierbei bleibt es größtenteils heiter, mit einigen verstreuten Wolken am Himmel von Pollença.

Die Wetterprognose verspricht somit eine Woche voller sonniger Tage, unterbrochen von gelegentlichen Regenschauern, die die Inselbewohner und Touristen gleichermaßen erfrischen. Alles in allem die perfekte Gelegenheit, um das Outdoor-Angebot Pollenças in vollen Zügen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 31.8.2024, 01:35:14. +++