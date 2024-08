Wetteraussichten für Sant Joan, Mallorca: 31.08.2024 bis 07.09.2024

Warmes Spätsommerwetter mit leichten Regenschauern in Sant Joan

Die letzte Augustwoche und der Beginn des Septembers bieten den Einwohnern und Besuchern von Sant Joan auf Mallorca ein beständiges Wetterbild mit leichten Variationen. Trotz vereinzelter Regenschauer bleiben die Temperaturen angenehm warm und laden zu vielfältigen Freizeitaktivitäten unter freiem Himmel ein.

Wetterübersicht für das Ende August

Abschied vom August: Am Samstag, den 31. August 2024, erleben wir in Sant Joan leichten Regen bei Höchsttemperaturen von etwa 29°C. Eine leichte Brise weht mit 5 km/h, und die Luftfeuchtigkeit beträgt 34% bei einem Luftdruck von 1016 hPa. Die Sonne begrüßt uns schon früh um 5:18 Uhr und verabschiedet sich am Abend um 18:28 Uhr.

Beginn des Septembers mit beständigen Wetterverhältnissen

Zu Beginn des Septembers bleibt das Wetterphänomen beständig: Leichter Regen wird am 1. und 3. September bei jeweils 29°C erwartet. Die Windaktivität bleibt mit 7 km/h am Sonntag und 5 km/h am Dienstag moderat. Trotz des Regens bleibt die Luftfeuchtigkeit relativ niedrig bei 33% beziehungsweise 36%.

Der 2. September verspricht hingegen einen klaren Himmel über Sant Joan, wobei die Temperaturen konstant bei 29°C liegen. Der Wind weht sanft mit 6 km/h, und die Feuchtigkeit erhöht sich leicht auf 37%.

Leichter Regen setzt sich fort

In den darauffolgenden Tagen setzt sich das Muster des leichten Regens fort: Vom 4. bis zum 6. September können wir mit ähnlichen Wetterbedingungen rechnen, wobei die Höchsttemperaturen bei 28°C bis 29°C schwanken. Die Luftfeuchtigkeit steigt etwas an und pendelt sich bei 39% bis 41% ein, während der Wind beständig leicht bleibt.

Steigende Temperaturen und Lichtblick zum Wochenende

Zum Ausklang der ersten Septemberwoche erwartet uns ein Lichtblick: Am 7. September klettern die Temperaturen auf 34°C, und es bleibt trotz des Lichtregens sommerlich warm. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 28% und einem leichten Wind von 6 km/h ist dieser Tag besonders angenehm. Die Sonne zeigt sich von 5:25 Uhr bis zum Sonnenuntergang um 18:16 Uhr, was den Tag zu einer Einladung für diverse Aktivitäten macht.

Fazit und Ausblick

Die Wetterlage in Sant Joan bleibt in der kommenden Woche warm und meist heiter, trotz gelegentlicher Regenschauer. Die leichten Niederschläge können Erfrischung bringen, während die Temperaturen sommerlich bleiben. Für Urlauber und Einheimische bietet das Wetter ideale Bedingungen, um die vielseitige Natur und Kultur der Region zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 31.8.2024, 01:36:26. +++