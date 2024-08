Wetterbericht für Sóller: Eine Woche voller Sonnenschein und leichter Regenschauer (31.8.2024)

Die aktuelle Wetterlage in Sóller – Wie wird das Wetter diese Woche?

Das malerische Städtchen Sóller auf der Sonneninsel Mallorca steht vor einer Woche, die durchwachsenes Wetter mit leichtem Regen und herrlichen sonnigen Momenten verspricht. Erfahren Sie hier, mit welchen Wetterbedingungen Sie in Sóller vom 31. August bis zum 7. September 2024 rechnen dürfen.

Leichter Regen zum Monatsende und Beginn des Septembers

Der 31. August 2024 läutet das Ende des Monats mit einer Durchschnittstemperatur von 32°C und leichtem Regen ein. Die Windgeschwindigkeiten sind mit 2 km/h recht gering, was die Feuchtigkeit von 42% angenehm machen sollte. Mit einem Luftdruck von 1016 hPa und der Sonne, die von 5:16 Uhr bis 18:22 Uhr ihre Strahlen über Sóller ausbreitet, können wir von einem angenehmen Tag sprechen.

Darauf folgend wird der 1. und 2. September ebenfalls von leichtem Regen geprägt sein, obwohl die Temperaturen mit etwa 30°C etwas nachlassen. An diesen Tagen lässt ein mäßiger Wind mit 4 km/h bzw. 2 km/h das Laub der Orangen- und Zitronenbäume, für die Sóller so bekannt ist, sanft in der Luft schwingen.

Ein strahlend blauer Himmel am 3. September

Am 3. September 2024 dürfen sich Einheimische und Touristen gleichermaßen über einen klaren Himmel freuen, unter dem die Temperaturen wieder auf 32°C ansteigen. Der Wind bleibt weiterhin ruhig und die Luft schimmert mit einer Feuchtigkeit von 44%. Dies ist der perfekte Tag, um die Natur Sóllers zu genießen und vielleicht sogar eine Wanderung durch das Tramuntana-Gebirge zu wagen.

Die Temperatur fällt Mitte der Woche wieder

Die Mitte der Woche bringt eine leichte Abkühlung mit sich. Am 4. September sinken die Temperaturwerte auf 29°C, begleitet von leichtem Regen und einer erhöhten Windgeschwindigkeit von 5 km/h. Diese kühlere Brise, kombiniert mit einer Luftfeuchtigkeit von 66%, könnte der ideale Moment sein, um einige der kulturellen Angebote Sóllers zu erkunden.

Wetterbesserung zum Wochenende hin

Gegen Ende der Woche sieht das Wetter in Sóller zunehmend positiver aus. Am 5. und 6. September setzt sich das schöne Wetter mit 32°C bzw. 33°C und nur teilweise bewölktem Himmel fort. Die Luft bleibt erfrischend und mit einem Luftdruck von 1016 hPa bzw. 1014 hPa steht einer entspannten Zeit nichts im Wege.

Die letzten Tage der Wetterwoche, der 7. September, bieten leicht bewölkte Aussichten und eine konstant warme Temperatur von 33°C. Was für ein herrlicher Ausklang einer insgesamt sehr angenehmen Woche!

Abschließend empfehlen wir allen Wetterbegeisterten und Urlaubern, die Kleidung geschichtet zu tragen und stets bereit für einen kurzen Schauer zu sein. Das Wetter in Sóller bietet alles, was das Herz begehrt – von sonnigen Tagen bis hin zu erfrischenden Regengüssen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 31.8.2024, 01:40:47. +++