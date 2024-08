Wetterprognose für Calvià: Wie das Wetter die nächste Woche auf Mallorca wird (31.8.2024)

Die Wetteraussichten für Calvià - sonnige Tage und leichte Regenschauer

Wenn Sie in der kommenden Woche einen Besuch in Calvià auf der traumhaften Insel Mallorca planen, erwarten Sie gemischte Wetterbedingungen, die charakteristisch für das mediterrane Klima der Region sind. Mit Temperaturen, die auch an den wärmeren Tagen ein angenehmes Urlaubsklima versprechen, können Sie das Inselleben in vollen Zügen genießen.

Die Wetteraussichten für die kommende Woche im Detail

Am Samstag, dem 31. August 2024, erwacht Calvià mit einer Temperatur von 30°C, begleitet von leichten Regenschauern. Die erfrischende Brise mit einer Windgeschwindigkeit von 6 km/h sorgt für eine willkommene Abkühlung, während die Luftfeuchtigkeit bei 52% liegt und der Luftdruck sich auf 1015 hPa stabilisiert. Der Tag beginnt mit einem malerischen Sonnenaufgang um 05:17 Uhr und endet mit einem beeindruckenden Sonnenuntergang um 18:23 Uhr.

Der 01. September 2024 hält eine ähnliche Wetterlage für Sie bereit, mit angenehmen 27°C und leichtem Regen. Die geringeren Windgeschwindigkeiten von 4 km/h und ein Luftdruck von 1013 hPa bieten ideale Bedingungen für längere Spaziergänge oder gemütliche Café-Besuche im Freien. Trotz der geringfügigen Wetteränderungen bleibt Calvià ein perfekter Ort, um die Seele baumeln zu lassen.

Beginnend mit dem 02. September 2024, zeigt sich das Wetter von seiner freundlichen Seite: Mit Temperaturen von 28°C und vereinzelten Wolken am Himmel liefert Calvià die perfekte Kulisse für diverse Freizeitaktivitäten. Mit leicht auffrischendem Wind und einer moderaten Luftfeuchtigkeit erwartet Sie ein ausgewogener Tag.

Doch es kommt noch besser: Der 03. September 2024 lädt mit einem klaren Himmel und Temperaturen von ebenfalls 28°C zu einem Tag voller Sonnenschein ein. Die idealen Bedingungen zum Sonnenbaden oder für einen Ausflug ans Meer sind damit gegeben. Trotz der höheren Luftfeuchtigkeit von 61% und dem stabilen Luftdruck wird dieser Tag ein Highlight für alle Sonnenanbeter sein.

Die darauf folgenden Tage bis zum 07. September 2024 stehen ganz im Zeichen des Wechselspiels zwischen leichtem Regen und aufgelockerten Wolken - mit Temperaturen, die stets um die 30°C-Marke pendeln. Die beständigen Wetterbedingungen mit leicht variierender Luftfeuchtigkeit bieten eine großartige Gelegenheit, die Vielfalt Mallorcas zu entdecken.

Zusammenfassung der Wetterbedingungen in Calvià

Das Wetter in Calvià bietet also vielfältige Möglichkeiten, um sowohl entspannte als auch aktive Tage auf der Insel zu verbringen. Mit diesen Aussichten steht einer gelungenen Woche auf Mallorca nichts mehr im Weg!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 31.8.2024, 01:25:04. +++