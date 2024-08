Wetterprognose für Santa Margalida: Von klarem Himmel bis leichten Regenschauern (31.8.2024)

Wie wird das Wetter in Santa Margalida in der nächsten Woche?

Die Temperaturen in Santa Margalida auf Mallorca steuern auf eine angenehme Woche zu mit Tagestemperaturen, die sich von sommerlichen 29°C bis zu heißen 34°C bewegen. Ein Blick in den Himmel zeigt uns von klaren Tagen bis hin zu solchen mit einigen Wolken und leichten Regenschauern, dass die Inselbewohner mit einer abwechslungsreichen Wetterlage rechnen können. Doch lassen Sie uns die Tage im Detail durchgehen.

Sonnige Aussichten am Wochenende

Zum Start ins Wochenende bietet der 31. August 2024 warmes Wetter mit maximal 30°C und wenigen Wolken am Himmel. Ein leichter Wind von 6 km/h wird für eine angenehme Brise sorgen. Der Tag beginnt mit einem Sonnenaufgang um 5:14 Uhr und endet mit dem Sonnenuntergang um 18:20 Uhr.

Leichter Regen und wechselnde Bewölkung

Am 1. September ziehen leichte Regenschauer über Santa Margalida hinweg und die Temperaturen liegen bei etwa 29°C. Die Wolken verziehen sich teilweise am 2. September, und die Sonne kämpft sich durch die aufgelockerte Bewölkung. Das Thermometer bleibt stabil bei 29°C.

Strahlend blauer Himmel und Sonnenschein

Der 3. September verwöhnt die Insel mit einem klaren Himmel und warmen 30°C. Ähnliches Wetter erwartet uns am 4. September, wenn auch leichte Regenschauer prognostiziert sind.

Wettertrend: Steigende Temperaturen und Sonnengenuss

Das Wetter findet am 5. September zu einer dichten Wolkendecke zurück, doch die Temperaturen bleiben bei 30°C beständig. Das Highlight der Woche: Am 6. September begrüßt uns ein klarer Himmel und das Thermometer steigt auf heiße 33°C. Am 7. September setzt sich das warme Wetter mit 34°C und wenigen Wolken fort.

Die relative Luftfeuchtigkeit schwankt in dieser Woche zwischen bequemen 37% und moderaten 64%, während der Wind beständig mit 4 bis 6 km/h weht.

Resümee der Wetterlage in Santa Margalida

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Einwohner und Besucher von Santa Margalida eine vielfältige Woche erwartet, mit allem, was das Wetter auf Mallorca zu bieten hat. Von klarem Himmel über sanften Regen bis hin zu warmen Temperaturen ist alles dabei, was das Herz begehrt. Die optimale Zeit, um das Inselinnere und die Strände mit ihrem kristallklaren Wasser zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 31.8.2024, 01:37:37. +++