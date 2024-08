Wetterprognose für Son Servera: Eine sonnige Woche mit gelegentlichem Niederschlag erwartet Sie! (31.8.2024)

Das Wetter in Son Servera: Die Highlights der Woche vom 31.08. bis 07.09.2024

Die malerische Kleinstadt Son Servera auf Mallorca empfängt ihre Besucher und Einwohner in der kommenden Woche mit einem weitgehend angenehmen und warmen Spätsommerwetter. Hier erhalten Sie eine detaillierte Übersicht der täglichen Wetterentwicklung, bei der freundliche Sonnentage mit einigen wenigen wolkigen Momenten und einem Tick Niederschlag ergänzt werden.

Heiter bis Wolkig – aber hauptsächlich Sonnenschein

Der Start in die Woche erfolgt am 31. August 2024 mit leichter Bewölkung und einer maximalen Temperatur von 27°C. Ein sanftes Lüftchen bewegt sich mit 6 km/h durch die Gassen von Son Servera, während der Himmel nur von wenigen Wolken bedeckt ist. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 66%, und der Druck wird bei 1016 hPa erwartet. Erleben Sie das Sonnenauf- und -untergangsschauspiel um 5:14 bzw. 18:19 Uhr.

Ein bedeckter Tag unterbricht das sonnige Gemälde

Am ersten Tag des Septembers ziehen dichtere Wolken auf, jedoch bleibt die Temperatur konstant bei 27°C. Die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 67%, begleitet von einem Wind, der mit nur 5 km/h weht. Vergessen Sie nicht, Ihre Outdoor-Aktivitäten für die überwiegend bewölkten Tage gut zu planen.

Die darauf folgenden Tage: Sonnenschein mit einer Prise Regen

Die Woche setzt sich fort mit leicht bewölkten Tagen am 2. und 6. September bei Temperaturen um die 26°C bis 28°C. Der 3. September präsentiert sich als der ideale Tag für Sonnenanbeter mit klarem Himmel und einer angenehmen Brise. Es folgt ein leichter Regenschauer am 4. September, der die Insel mit frischer Luft versorgt und der Natur ein glänzendes Aussehen verleiht.

Stabile Wetterverhältnisse zum Ende der Woche

Einheitliche Temperaturen im Bereich von 27°C bis 29°C und ein dezentes Wolkengeflüstert begleiten die restlichen Tage. Die Luftfeuchtigkeit nimmt ab und bietet perfekte Bedingungen für lange Spaziergänge oder einen Ausflug in die umliegenden Berge.

Ein Ausblick auf das Wochenende in Son Servera

Das Wochenende in Son Servera verspricht mit vereinzelten Wolken und einer erhöhten Temperatur von 29°C am 7. September einen fulminanten Ausklang. Der Wind hält sich weiterhin moderat und die Luftfeuchtigkeit sinkt, was das Freiluftvergnügen deutlich angenehmer gestaltet. Freuen Sie sich darauf, die ersten Sonnenstrahlen bereits um 5:20 Uhr zu begrüßen und den Sonnenuntergang zu genießen, der um 18:08 Uhr stattfindet.

Unabhängig davon, ob Sie Ihren Urlaub planen oder als Einheimischer die kommende Woche mit diversen Aktivitäten ausstatten wollen, das Wetter in Son Servera spielt mit und bietet Ihnen überwiegend sonnige Aussichten auf wundervolle Spätsommertage.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 31.8.2024, 01:41:11. +++