Wettervorhersage für Deià Mallorca: Tropische Temperaturen unterbrochen von leichten Regenschauern (31.8.2024)

Heutiges Wetter (31.08.2024) und Aussichten für die kommenden Tage

Die malerische Gemeinde Deià auf Mallorca empfängt ihre Bewohner und Besucher heute mit leichtem Regen und einer angenehmen Höchsttemperatur von 31°C. Ein leichter Wind mit einer Geschwindigkeit von nur 2 km/h sorgt für eine erfrischende Brise. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 45% und der Luftdruck bleibt stabil bei 1016 hPa. Sonnenaufgang und -untergang verzieren den Himmel um 5:16 Uhr bzw. 18:22 Uhr mit farbenprächtigen Panoramen.

Wettertrend für die ersten Septembertage

Der 1. September 2024 lässt die Temperaturen leicht auf 29°C fallen, und wir erleben erneut leichte Regenschauer. Die leichte Zunahme der Windgeschwindigkeit auf 3 km/h und der Anstieg der Luftfeuchtigkeit auf 52% signalisieren eine kleine, aber spürbare Veränderung im Wettergeschehen. Der Luftdruck nimmt geringfügig ab auf 1013 hPa.

Am 2. September steigen die Temperaturen wieder auf angenehme 30°C, trotz weiterhin gelegentlicher leichter Regenfälle. Die Windstille verbleibt beständig bei 2 km/h, während die Luftfeuchtigkeit leicht auf 53% klettert.

Der 3. September präsentiert sich als Highlight der Woche mit einem klaren Himmel und Temperaturen, die erneut die 31°C-Marke erreichen. Ein erneut sanfter Wind und eine Luftfeuchtigkeit von 48% sorgen für perfekte Bedingungen, um die natürliche Schönheit von Deià zu genießen.

Prognose für das Ende der Woche

Im weiteren Wochenverlauf bleibt uns das Wetter wohlgesinnt. Am 4. September kühlt es auf 29°C ab, und trotz einer steigenden Windgeschwindigkeit von 5 km/h und erhöhter Luftfeuchtigkeit von 66% ist lediglich mit leichten Regenschauern zu rechnen. Der 5. und 6. September lassen das Thermometer wieder auf 32°C steigen. Der Himmel zeigt sich mit vereinzelten Wolken am Donnerstag und komplett klar am Freitag. Die konstante Luftfeuchtigkeit und der sanfte Wind sorgen für angenehme Verhältnisse.

Den Abschluss bildet der 7. September mit ein paar Wolken am Himmel bei gleichbleibenden 32°C. Die Luftfeuchtigkeit und der Luftdruck verändern sich kaum, was uns einen stabilen Ausklang der Woche verspricht.

Ausblick

Die erste Septemberwoche in Deià verspricht mit ihrer Mischung aus warmen Temperaturen, gelegentlichen Regenschauern und überwiegend sonnigen Tagen ein angenehmes Klima für alle Aktivitäten im Freien. So können Einwohner und Urlauber gleichsam die atemberaubenden Küstenlandschaften und das idyllische Dorfleben in vollen Zügen genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 31.8.2024, 01:27:37. +++