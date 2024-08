Wettervorhersage für Palma de Mallorca: Sonnig mit leichten Niederschlägen vom 31.08. bis 07.09.2024

Erfrischende Temperaturen und leichte Niederschläge in Palma de Mallorca

Während Deutschland sich langsam dem Herbst nähert, genießen die Einheimischen und Urlauber auf Mallorca die angenehmen Sommertage im späten August und frühen September. Die Wetterprognose für PalmaPalma zeigt erfreuliche Aussichten für die beliebte mallorquinische Metropole.

Das Wetter am letzten Augustwochenende

Am Samstag, den 31.08.2024, kündigt sich mit Tageshöchsttemperaturen von 32°C und leichtem Regen ein perfekter Tag an, um die Insel zu erkunden oder in einem der vielen Cafés in Palmas Altstadt zu entspannen. Trotz einer leichten Brise mit 5 km/h Wind, bleibt es mit einer Luftfeuchtigkeit von 39% und einem Luftdruck von 1015 hPa angenehm.

Beginn des Septembers mit mildem Wetter

Der 1. September bringt mit 30°C und leichten Regenschauern eine kleine Abkühlung, die jedoch zum Verweilen im Freien einlädt. Die Windgeschwindigkeit senkt sich leicht auf 4 km/h und die Feuchtigkeit steigt auf 47%. Mit dem Sonnenaufgang um 5:18 Uhr und dem Sonnenuntergang um 18:21 Uhr können Sie lange Tage im Freien genießen.

Für den 2. September ist das Wetter mit wenigen Wolken bei ebenfalls 30°C vorhergesagt, was die idealen Bedingungen für diverse Aktivitäten bietet. Der 3. September begrüßt uns mit einem klaren Himmel, 31°C und einer leichten Brise, optimal um Mallorcas Strände zu besuchen.

Wettertrend zur Wochenmitte

Mitten in der Woche, am 4. September, können Sie mit leichtem Regen und 31°C weiterhin die angenehmen Temperaturen auskosten. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 54%, und der Wind hält sich mit einer Stärke von 6 km/h beständig. Mit bewölktem Himmel und 32°C setzt sich das tolle Wetter am 5. September fort, während der 6. September bei 33°C und klarem Himmel zum Sonnenbaden einlädt.

Ausklang der Woche

Die Woche schließt am 7. September mit strahlendem Himmel und 32°C ab, was Palma zu einem der letzten sommerlichen Zufluchtsorte Europas macht. Die Abendstunden bieten mit dem Sonnenuntergang um 18:11 Uhr spektakuläre Ansichten über das Meer.

Fazit: Wer das Mittelmeerklima liebt, kommt in Palma de Mallorca voll auf seine Kosten. Die Stadt bietet alles, was man sich für einen traumhaften Spätsommer wünschen kann: Warme Temperaturen, leichter Wind und nur gelegentliche Niederschläge.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 31.8.2024, 01:34:33. +++