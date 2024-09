7-Tage-Wetterbericht für Escorca - Sonnenschein und ein Mix aus Wolken und Regen (1.9.2024)

Das Wetter in Escorca: Einblick in die kommende Woche

Eine abwechslungsreiche Wetterlage erwartet die Besucher und Bewohner von Escorca auf Mallorca. Die erste Septemberwoche zeigt sich vielfältig mit Temperaturen, die sommerliches Flair versprechen, unterbrochen von gelegentlichen Regenfällen, die für Erfrischung sorgen. Ein Blick auf den 7-Tage-Wetterbericht gibt Aufschluss über die kommenden Tage.

Start in die Woche mit leichtem Regen

Am Sonntag, dem 1. September 2024, wird der Tag in Escorca mit 27°C und leichtem Regen beginnen. Die Windgeschwindigkeiten sind mit 4 km/h moderat. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 49% und einem Luftdruck von 1013 hPa können Sie den Tag mit einem Regenschirm in der Hand genießen, während Sie die morgendlichen Sonnenstrahlen um 5:17 Uhr begrüßen. Der Tag verabschiedet sich mit dem Sonnenuntergang um 18:20 Uhr.

Diese Wetterbedingungen setzen sich am Montag (2.9.) und Dienstag (3.9.) fort. Es bleibt bei einer Temperatur von 27°C und leichtem Regen. Der Wind lässt etwas nach und weht sanft mit 3 bzw. 5 km/h. Auch hier erwarten Sie Sonnenauf- und -untergänge, die eine malerische Atmosphäre schaffen.

Wetterumschwung Mitte der Woche

Am Mittwoch, den 4. September, kommt es zu einem Wetterumschwung. Heftiger Regen zieht auf und die Temperatur sinkt auf 22°C. Mit einer höheren Luftfeuchtigkeit von 72% und gleichbleibendem Luftdruck präsentiert sich die Woche etwas anspruchsvoller für alle, die Wetterfestigkeit schätzen.

Sonniger Ausklang des Wochenendes

Das Wetter erholt sich jedoch rasch und am Donnerstag (5.9.) verabschieden wir uns bei 23°C von den dichteren Wolken. Ein Hauch von Sommer kehrt zurück, wenn am Samstag (7.9.) und Sonntag (8.9.) das Thermometer auf 28°C steigt und der Himmel klar bleibt. Sanfte Winde und eine niedrigere Luftfeuchtigkeit unterstützen das angenehme Klima, ideal für alle Urlaubsaktivitäten im Freien.

Mit Sonnenuntergängen, die Schattenspiele auf der Insel werfen und dem Versprechen von klarem Sternenhimmel, endet die Woche in Escorca als eine Zeit des Wechselspiels zwischen sommerlicher Wärme und erfrischenden Niederschlägen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.9.2024, 00:24:33. +++