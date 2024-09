7-Tage-Wetterprognose für Sóller: Von heiter bis regnerisch (1.9.2024)

Kurzfristige Wetterentwicklung in Sóller: Höhere Temperaturen aber unbeständig

Die nächste Woche in Sóller steht ganz im Zeichen wechselhafter Wetterlagen. Während sich die Bewohner und Besucher der malerischen Ortschaft auf steigende Temperaturen von bis zu 30°C freuen können, müssen sie auch mit diversen Niederschlägen rechnen. Abwechselnd werden sie von leichten bis zu starken Regengüssen begleitet, die das sommerliche Wettergeschehen beeinflussen werden.

Detaillierter Ausblick auf die Wetterbedingungen in Sóller

Der Blick in die Wettervorhersage verrät, dass der Montag, der 1. September 2024, in Sóller mit leichten Regenschauern und einer Höchsttemperatur von 29°C beginnt. Bei einer Windgeschwindigkeit von geringen 3 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 51% bietet der Tag trotz Regen durchaus angenehme Bedingungen für Aktivitäten im Freien, solange ein Regenschutz griffbereit ist.

Am Dienstag, den 2. September, sind moderater Regen und ein geringfügiger Temperaturanstieg auf 30°C vorhergesagt, während die Windgeschwindigkeit leicht auf 2 km/h abfällt und die Luftfeuchtigkeit auf 55% ansteigt. Der Regen könnte die ideale Ausrede sein, um Sóllers charmante Cafés und Geschäfte zu erkunden.

Mittwoch, der 3. September, bleibt temperaturmäßig konstant, doch es weht ein leichtes Lüftchen mit 3 km/h, während sich die Regenwolken abermals mit leichtem Niederschlag bemerkbar machen werden.

Ein Intermezzo mit heftigem Starkregen erwartet die Einheimischen und Gäste dann am Donnerstag, dem 4. September. Mit 26°C sind etwas kühlere Temperaturen angesagt, der Wind legt auf 5 km/h zu, und die Luftfeuchtigkeit steigt beträchtlich auf 69%. Dieser Tag erfordert eindeutig regenfeste Planung.

Besserung zeigt sich am Freitag, dem 5. September: Bei 26°C und einer angenehm auffrischenden Brise unter aufgelockerter Bewölkung bietet sich die Chance für Unternehmungen im Freien.

Das Wochenende in Sóller startet am Samstag, den 6. September, mit leichtem Regen und 29°C, gefolgt von einem herausragend klaren Himmel am Sonntag, den 7. September, welcher den Höhepunkt der Woche darstellt. Mit 30°C, klarer Sicht und einer frischen Brise wird dieser Tag zum idealen Ausflugstag gekürt.

Prognose zum Wochenende und Ausklang der Wetterwoche

Zum Abschluss der Wettervorhersage bleibt es auch am Montag, den 8. September, sonnig und warm mit ebenfalls 30°C und klarer Sicht, die den perfekten Ausklang einer durchwachsenen, aber temperaturell angenehmen Woche verspricht.

