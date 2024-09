7-Tage-Wettertrend für Sant Joan: Sonnige Aussichten und gelegentliche Niederschläge (1.9.2024)

Ausblick auf das Wetter in Sant Joan

Das malerische Sant Joan auf Mallorca bereitet sich auf eine vielfältige Wetterwoche vor, die sowohl für Einheimische als auch für Urlauber einige Überraschungen bereithält. Mit Temperaturen, die von angenehmen 19°C bis hin zu sommerlichen 29°C reichen, erwarten wir einen bunten Mix aus Sonne, Regen und Wolken. Lesen Sie weiter, um einen detaillierten Einblick in das Wettergeschehen der kommenden Tage zu erhalten.

Leichter Regen und milde Temperaturen zum Wochenstart

Der 1. September 2024 wird in Sant Joan mit leichtem Regen und einer Höchsttemperatur von 23°C eingeläutet. Ein leichter Wind von 3 km/h sorgt jedoch dafür, dass es sich etwas kühler anfühlt. Der Himmel zeigt sich überwiegend bedeckt, während die Luftfeuchtigkeit bei 54% liegt, was für einen komfortablen Tag spricht. Der Druck beginnt bei 1015 hPa, und die Sonne wird uns von 5:19 Uhr bis 18:26 Uhr begleiten.

Wenige Wolken und steigende Temperaturen am Dienstag

Am 2. September erwacht Sant Joan mit wenigen Wolken am Himmel und einer spürbaren Erwärmung auf bis zu 28°C. Mit einem leichten Wind von 8 km/h fühlt sich das Wetter ideal für Aktivitäten im Freien an. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf erfrischende 37%, und der Luftdruck befindet sich bei 1014 hPa. Planen Sie Ihre Aktivitäten zwischen Sonnenaufgang um 5:20 Uhr und Sonnenuntergang um 18:25 Uhr.

Nasse Bedingungen und Abkühlung zur Wochenmitte

Die Mitte der Woche bringt moderaten Regen nach Sant Joan. Am 3. und 4. September werden Temperaturen von 19°C bzw. 21°C erwartet, begleitet von ruhigen Windverhältnissen mit 2 bis 3 km/h. Obwohl es etwas kühler wird, bleiben die Niederschläge moderat, und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 87% bzw. 71%, was zu einer feuchteren Atmosphäre führt. Der Luftdruck schwankt leicht um Werte von 1017 bzw. 1013 hPa.

Überwiegend bedecktes Himmelzelt, doch das Wochenende naht mit Sonnenschein

Während überwiegend bedeckte Wolken den Himmel am 5. und 6. September bedecken, bleiben die Temperaturen angenehm und erreichen jeweils 24°C. Der Wind bleibt sanft, die Luftfeuchtigkeit gestaltet sich moderat, und der Luftdruck senkt sich auf 1012 bzw. 1010 hPa. Die vorherrschenden Bedingungen sind ideal, um die Insel zu erkunden, ohne sich um zu hohe Hitze sorgen zu müssen.

Hochsommerliche Temperaturen zum Abschluss der Woche

Das Finale der Wetterwoche in Sant Joan zeigt sich von seiner besten Seite. Mit strahlendem Himmel und klarer Sicht am 7. und 8. September laden Temperaturen von 29°C zum Verweilen an den traumhaften Stränden der Insel ein. Der Wind steigert sich leicht auf 5 bzw. 6 km/h, und die Luftfeuchtigkeit nimmt auf erträgliche 39% bzw. 25% ab. Der Luftdruck zeigt leichte Schwankungen und endet bei 1008 hPa. Sonnenanbeter können die langen Sonnenstunden von 5:25 Uhr bis 18:16 Uhr und von 5:26 Uhr bis 18:14 Uhr maximal ausnutzen.

