Aktuelle Wetterprognose für Búger: Sonnige Aussichten und sommerliche Temperaturen (1.9.2024)

Wettervorhersage für Búger: Das erwartet Sie in der Woche vom 1. bis 8. September 2024

Das sonnige Búger in Mallorca präsentiert sich wieder von seiner charmanten Seite, und auch das Wetter spielt mit: Eine Woche voll sommerlicher Temperaturen und nur vereinzeltem Regen steht vor der Tür. Wir bringen Sie mit der umfassenden Wochenschau auf den neuesten Stand.

Heute, 1.9.2024: Leichter Regenschauer und sanfte Brise

Der September startet in Búger freundlich: Bei 30 °C werden leichte Regenschauer für eine willkommene Erfrischung sorgen, während der Wind mit gerade einmal 5 km/h für eine sanfte Brise sorgt. Wer die schönen Seiten Mallorcas genießen möchte, kann das milde Wetter für Außenaktivitäten nutzen. Der Sonnenaufgang begleitet Sie um 5:16 Uhr in den Tag, während der Sonnenuntergang um 18:19 Uhr den Abend einläutet.

2.9.2024: Weiterhin leichte Regenfälle

Auch der zweite Tag der Woche kommt mit leichten Regenfällen daher, ändert aber nichts an den angenehmen 30 °C, die in Búger herrschen. Mit einer Windgeschwindigkeit von 4 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 49% steht einem entspannten Tag am Strand oder einer Erkundungstour nichts im Weg.

3.9.2024: Der Himmel klärt auf

Am dritten Tag dürfen sich Einheimische und Besucher über einen klaren Himmel und gleichbleibend warme 30 °C freuen. Der Wind hält sich mit 5 km/h weiterhin zurück, sodass die Bedingungen ideal für lange Spaziergänge oder eine ausgedehnte Siesta im Freien sind.

Unbeständigkeit ab dem 4.9.2024

Mit dem Donnerstag, dem 4. September, ziehen dunklere Wolken auf. Es wird mit moderatem Regen bei Temperaturen von 26 °C gerechnet. Ein leichter Anstieg der Windgeschwindigkeit auf 7 km/h wird erwartet.

5. bis 8. September: Sommerliche Temperaturen und sternenklare Nächte

Nach dem Regen kommt wieder Sonnenschein. Die Tage bis zum Wochenende werden erfreulicherweise wieder trockener, und die Temperaturen klettern bis auf hochsommerliche 33 °C am 7. September. Mit einem Wechsel aus leicht bewölktem Himmel und klaren Nächten können Besucher von Búger die Seele baumeln lassen und das mediterrane Flair Mallorcas in vollen Zügen genießen.

Die Abende klingen mit Sonnenuntergängen ab 18:13 Uhr aus, wobei das Wochenende einen perfekten Abschluss des sonnigen Wetters mit einem klaren Himmel am 8. September und einer angenehmen 32 °C Temperatur bietet.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.9.2024, 00:21:01. +++