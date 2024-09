Das Wetter in Campanet: Ein Guide für die anstehende Woche (1.9.2024 bis 8.9.2024) (1.9.2024)

Wetterprognose Campanet: Eine sonnige Überraschung nach Regentagen

Erleben Sie eine aufschlussreiche 7-Tage-Wettervorhersage für Campanet, die das Herz aller Sonnenanbeter höher schlagen lässt. Nach einer Reihe von Regentagen erwartet Bewohner und Besucher von Campanet ein herrlicher Umschwung zu sonnigeren Verhältnissen.

Wettertrend der kommenden Tage

Die Woche beginnt mit leichten Regenschauern, die das idyllische Stadtbild von Campanet kaum stören dürften. Am 1.9.2024 werden leichte Regenfälle bei einer angenehmen Temperatur von 30°C erwartet, begleitet von einer leichten Brise mit einer Windgeschwindigkeit von 5 km/h.

Die nächsten Tage, einschließlich 2.9. und 3.9.2024, setzen den Trend mit weiteren leichten Regenfällen und Temperaturen von etwa 29°C fort. Eine leichte Windbewegung und ein marginaler Anstieg der Luftfeuchtigkeit können zu einer angenehmen Frische beitragen.

Am 4.9.2024 sollten Sie sich auf stärkere Regenfälle einstellen, die das Barometer auf 25°C herunterkühlen, wobei die Luftfeuchtigkeit auf 68% steigt. Dann folgt eine kurze Atempause am 5.9.2024 mit ebenfalls 25°C, aber einer Rückkehr zu leichteren Niederschlägen und einer abnehmenden Luftfeuchtigkeit.

Das Highlight der Woche erwartet Sie jedoch in den darauffolgenden Tagen. Am 6.9.2024 beobachten wir eine deutliche Wetterbesserung mit auflockernder Bewölkung bei 31°C, die bis zum 7.9.2024 von kaum vorhandenen Wolken und einer weiteren Zunahme auf 32°C übertroffen wird.

Diesen wunderbaren Trend krönt ein klarer Himmel am 8.9.2024, der bei sommerlichen 31°C zu genießen ist – ein perfekter Tag, um Campanet in all seiner Pracht zu erleben.

Sonnenaufgang und -untergang während der Woche

Die frühen Sonnenaufgänge beginnen schon um 5:16 Uhr morgens und bieten eine langanhaltende Sonnenzeit bis zum Sonnenuntergang um 18:19 Uhr. Mit jedem Tag kriecht der Sonnenaufgang ein wenig später über den Horizont, bis er am 8.9.2024 um 5:23 Uhr erscheint und um 18:08 Uhr Abschied nimmt.

Resümierendes Wetterfazit für die kommende Woche in Campanet

Zusammenfassend kann mit einem Mix aus regnerischen Tagen und einem atemberaubenden Finale gerechnet werden, das mit einem klaren Himmel über Campanet schließt. Für alle Wetterlagen gerüstet, lädt die sportlich-vitale oder entspannte Freizeitgestaltung unter freiem Himmel ein, die Schönheit Mallorcas in vollen Zügen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.9.2024, 00:22:10. +++