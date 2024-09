Exklusive Wettervorhersage für Santa Eugènia – Ein Ausblick auf die nächste Woche vom 1. bis 8. September 2024 (1.9.2024)

Das Wetter in Santa Eugènia: Prognosen vom 1. bis 8. September 2024

Finden Sie heraus, was das Wetter in Santa Eugènia auf Mallorca in der ersten Septemberwoche bereithält. Mit täglichen leichten Regenschauern und vereinzelten Wolkentagen bleibt es überwiegend heiter bei Temperaturen, die sich um die 30°C-Marke bewegen. Genießen Sie die klimatischen Bedingungen, während Sie die bezaubernde Atmosphäre dieser herrlichen Insel erleben.

Wetterlage vom 1.9. bis 8.9.2024 in Santa Eugènia

Wetterlage vom 1.9. bis 8.9.2024 in Santa Eugènia Montag, 1. September: Beginnen Sie die Woche mit leichten Regenschauern bei einer Höchsttemperatur von 31°C, gefolgt von einer sanften Brise mit einer Windgeschwindigkeit von nur 2 km/h. Eine relative Luftfeuchtigkeit von 38% und ein Luftdruck von 1013 hPa sorgen für ein erfrischendes Klima, das durch Sonnenaufgang um 5:17 Uhr und Sonnenuntergang um 18:20 Uhr komplementiert wird.

Dienstag, 2. September: Die Temperaturen steigen leicht auf 32°C, während leichter Regen für Erfrischung sorgt. Ein leichter Wind weht mit 3 km/h, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 42%. Der Tag begrüßt Sie mit einem Sonnenaufgang um 5:18 Uhr und verabschiedet sich um 18:18 Uhr.

Mittwoch, 3. September: Die Temperaturen bleiben konstant bei 32°C, mit leichtem Regen und einer Zunahme des Windes auf 4 km/h. Die Luftfeuchtigkeit sinkt geringfügig auf 37%, während der Luftdruck leicht auf 1014 hPa ansteigt.

Donnerstag, 4. September: Bereiten Sie sich auf moderaten Regen bei kühleren Temperaturen von 28°C vor, und packen Sie vielleicht einen Schirm ein, da der Wind sich auf 5 km/h verstärkt. Die erhöhte Luftfeuchtigkeit von 55% wird Sie wahrscheinlich den Wechsel in der Wetterdynamik spüren lassen.

Freitag, 5. September: Ein Aufklaren ist in Sicht, denn dieser Tag begrüßt Sie mit einigen wenigen Wolken und bleibt bei 28°C. Die beständigen Winde mit 5 km/h tragen zu einem angenehmen Klima bei, unterstützt von einer Luftfeuchtigkeit von 49%.

Samstag, 6. September: Der Himmel bleibt trüb mit leichten Regenschauern, die Temperaturen steigen aber wieder auf 32°C. Eine leichte Brise mit 4 km/h begleitet Sie durch den Tag.

Sonntag, 7. September: Wenige Wolken bieten Gelegenheit, die sonnigen Seiten Santa Eugènias zu genießen. Mit 31°C ist es ideal, um die Insel zu erkunden oder einfach nur zu entspannen.

Montag, 8. September: Die Woche schließt mit einem klaren Himmel ab, und die Temperaturen steigen noch einmal auf 32°C an. Perfekt, um Ihre Mallorca-Reise mit einem letzten Sonnenaufgang um 5:23 Uhr und Sonnenuntergang um 18:09 Uhr zu krönen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.9.2024, 00:34:32. +++