Wetter Capdepera (01.09.24 bis 08.09.24): Sonnige Aussichten und leichte Regenschauer

Wettervorhersage für Capdepera: Eine Woche zwischen Sonnenschein und Regentropfen

Die kommende Woche in CapdeperaCapdepera bietet einen abwechslungsreichen Mix aus sonnigen Tagen und gelegentlichen Niederschlägen. Die Wetterprognose vom 1. September bis zum 8. September 2024 verspricht insgesamt angenehme Temperaturen und überwiegend klares Himmelspanorama, ideal für alle Aktivitäten im Freien.

Wetterübersicht für das erste Septemberwochenende

Am Samstag, den 1. September, erwartet uns in Capdepera ein Tag unter bedecktem Himmel mit Temperaturen von bis zu 27°C. Der Wind weht mäßig mit Geschwindigkeiten von etwa 5 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 67%, während der Luftdruck bei 1013 hPa liegt. Das Tageslicht begrüßt uns früh um 5:14 Uhr und verabschiedet sich spät um 18:18 Uhr.

Ein klarer Himmel begleitet den Anfang der Woche

Sowohl am Sonntag, den 2. September, als auch am Montag, den 3. September, lädt ein strahlend blauer Himmel dazu ein, die Zeit unter freiem Himmel zu genießen. Die Temperaturen liegen an beiden Tagen bei angenehmen 26°C, mit leichten Winden von 4-5 km/h. Die Feuchtigkeit bleibt konstant bei rund 65%, und der Luftdruck steigt leicht auf 1015 hPa an.

Gemischtes Wetter in der Wochenmitte

Mit Beginn der Wochenmitte stellt sich das Wetter auf Regen ein. Am Dienstag, den 4. September, treffen wir auf moderaten Regen bei Temperaturen von 26°C und erhöhter Luftfeuchtigkeit von 70%. Auch der Wind legt zu mit geschätzten 7 km/h. Der Mittwoch, 5. September, folgt mit leichtem Regen und kühleren 24°C, aber einer Windzunahme auf 8 km/h.

Richtung Wochenende: Wetterbesserung in Sicht

Das Wetter erholt sich ab Donnerstag, den 6. September, mit erneutem leichten Regen aber auch einem Anstieg der Temperatur auf bis zu 26°C. Der Freitag präsentiert sich mit wenigen Wolken und einer Spitze von 29°C, einer deutlichen Steigerung, die das Wochenende einläutet. Der Samstag, 8. September, wird von klarem Himmel und Temperaturen von 28°C gekrönt, was für diverse Unternehmungen ideale Bedingungen schafft.

Ausblick und Empfehlungen

Bleiben Sie auf dem neuesten Stand und planen Sie Ihre Aktivitäten nach unserer detaillierten Wettervorhersage. Die Abende können frisch werden, daher ist es ratsam, eine leichte Jacke bereitzuhalten. Nutzen Sie die sonnigen Tage für Erkundungen und die etwas regnerischen für gemütliche Café-Besuche oder Museumsrundgänge.

