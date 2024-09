Wetteraussichten für Maria de la Salut: Ein Spätsommer voller Abwechslung (1.9.2024)

Erfrischende Spätsommertage in Maria de la Salut

Wenn Sie Ihren Blick über die malerischen Landschaften von Maria de la Salut schweifen lassen und sich fragen, ob Sie für die kommende Woche in der Region Sonnenschutz oder doch lieber den Schirm einpacken sollten, haben wir hier die neueste Wettervorhersage für Sie. Ein Wetter voller Abwechslung erwartet Sie, von sanftem Nieselregen bis hin zu strahlendem Sonnenschein. Ideal für all jene, die die Vielfältigkeit des mallorquinischen Klimas erleben möchten.

Ein Blick auf die kommenden Tage

Die Woche beginnt am 1. September 2024 mit Temperaturen um 31°C und einem leichten Regen, der die Hitze des Hochsommers wohltuend abkühlt. Der Wind bleibt mit 5 km/h sanft. Trotz der Niederschläge liegt die Luftfeuchtigkeit bei moderaten 40%, während der Luftdruck auf 1013 hPa steht. Sonnenaufgang und -untergang rahmen diesen Tag zwischen 05:16 Uhr und 18:19 Uhr.

Der 2. September kündigt sich mit ähnlich milden Bedingungen an, und ein leichter Regen wird uns erneut begleiten. Mit Temperaturen um die 30°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 46% stellt sich das perfekte Wetter für Besichtigungen oder entspannte Café-Besuche ein.

Am 3. September begrüßt uns ein klarer Himmel über Maria de la Salut. Die Temperaturen verharren bei angenehmen 30°C, und mit einem Wind von 6 km/h bleibt die Luft frisch. Die optimale Gelegenheit, den Tag im Freien zu verbringen und das herrliche Wetter in vollen Zügen zu genießen.

Regenschirme und Regenjacken bereithalten

Ein leichter Wandel zeichnet sich für den 4. September 2024 ab, da sich moderate Regenfälle bei 27°C einstellen. Diese Abkühlung kann für Aktivitäten im Inneren oder einen gemütlichen Lesenachmittag genutzt werden, während die Natur die lebensspendenden Niederschläge genießt.

Auch der 5. September bereitet uns auf verstreute Wolkenfelder vor, wobei die Temperatur auf 26°C sinkt. Diese natürliche Balance zwischen Sonne und Wolken bietet eine perfekte Szenerie für Spaziergänge oder das Erkunden der lokalen Märkte.

Die Temperaturen steigen wieder

Die Naturliebhaber unter Ihnen werden sich freuen zu hören, dass am 6. und 7. September 2024 das Quecksilber wieder steigt. Die Temperaturen klettern auf 32°C bis 33°C und die Sonne versteckt sich nur hin und wieder hinter einer zarten Wolkendecke. Ein herrliches Wetter, um vielleicht einen Ausflug ans Meer zu wagen oder einfach die warmen Sonnenstrahlen im eigenen Garten zu genießen.

Zum Abschluss der Woche, am 8. September, dürfen wir uns auf einen klaren Himmel freuen, und mit 32°C ist ein weiterer perfekter Spätsommertag vorprogrammiert. Die Sonne strahlt über Maria de la Salut von 05:22 Uhr bis zum Sonnenuntergang um 18:08 Uhr.

Es steht außer Frage, dass die Wetterbedingungen in Maria de la Salut ein breites Spektrum an Möglichkeiten bieten, die Schönheit und das Lebensgefühl dieser bezaubernden Region Mallorcas zu erleben. Packen Sie also sowohl Sonnencreme als auch Regenbekleidung ein und bereiten Sie sich darauf vor, jeden einzelnen Tag dieser vielseitigen Woche zu genießen!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.9.2024, 00:29:35. +++