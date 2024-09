Wetteraussichten für Selva: Eine Woche unter Mallorcas Sonne mit gelegentlichen Regenschauern (1.9.2024)

Wetterprognose für Selva: Tägliche Übersicht und Trend

Beginnend mit der ersten Septemberwoche, bietet die malerische Gemeinde Selva auf Mallorca gemischte Wetterbedingungen. Die Temperaturen schwanken stetig um die 30°C-Marke, mit vereinzelten Regenschauern, die für Erfrischung sorgen und die vielseitige Natur der Insel hervorheben. Für Urlauber und Einheimische gleichermaßen, halten die kommenden Tage sowohl Sonnenschein als auch nötige Niederschläge bereit.

Heiter bis bewölkt mit gelegentlichem Niederschlag

Am 1. September begrüßt Selva seine Besucher mit milden 30°C und leichten Regenschauern, die durch eine Windgeschwindigkeit von 4 km/h begleitet werden. Die relative Luftfeuchtigkeit liegt bei 42%, und mit einem Luftdruck von 1013 hPa startet der Monat auf erträgliche Weise. Sonnenauf- und -untergang zeichnen den Tag von 5:16 Uhr morgens bis 18:20 Uhr abends.

Die darauffolgenden Tage, 2. und 3. September, bleiben mit Höchsttemperaturen von 30°C und leichten Regenfällen konstant, wobei sich Wind und Luftfeuchtigkeit kaum verändern. Die Druckverhältnisse steigen geringfügig auf bis zu 1015 hPa.

Von gemäßigten Regenfällen zu aufheiternden Wolkenbildern

Der 4. September bringt eine Abkühlung auf 25°C und stärkere Niederschläge in Form von mäßigem Regen, welches zusammen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit (66%) und Windgeschwindigkeiten von bis zu 6 km/h für einen spürbaren Wetterumschwung sorgt.

Ein kurzer Wechsel zu verstreuten Wolken türmt sich am 5. September auf, mit Temperaturen, die sich leicht auf 26°C erhöhen, während die Luftfeuchtigkeit auf 56% sinkt.

Sonnenverwöhnte Tage zum Wochenende hin

Das Wochenende kündigt sich mit einem Temperaturanstieg auf 31°C am 6. September, unterbrochen von leichtem Regen, an. Es folgt ein bemerkenswerter Rückgang der Luftfeuchtigkeit auf 34% am 7. September, als auch stärkeres Aufklaren des Himmels, mit wenigen Wolken in Sicht.

Der Höhepunkt der Woche erreicht uns am 8. September mit einem klaren Himmel und strahlendem Sonnenschein. Mit genüsslichen 32°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von gerade einmal 30%, ladet das Wetter ein, Selva in seiner vollen Pracht zu genießen.

Während dieses bunten Wettermixes sollten Besucher gewappnet sein und sowohl Sonnenschutz als auch Regenschirme nicht vergessen, um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.9.2024, 00:36:22. +++