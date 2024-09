Wetterbericht Banyalbufar: 7-Tage-Prognose ab 1. September 2024 (1.9.2024)

Banyalbufar erwartet eine Woche mit vielfältigem Wettergeschehen

Der Spätsommer hält für die malerische Ortschaft Banyalbufar an der Westküste Mallorcas ein buntes Potpourri an Wetterkapriolen bereit. Tauchen Sie in unsere umfassende 7-Tage-Wettervorhersage ein und entdecken Sie, was Sie in diesem malerischen Küstenort erwarten wird.

Beginn der Woche: Sanfter Regen und angenehme Temperaturen

Zum Wochenauftakt erlebt Banyalbufar leichten Regen, der den spätsommerlichen Charme der Insel unterstreicht. Am Montag, dem 1. September, werden Höchsttemperaturen von 29 Grad Celsius erreicht, und es weht nur eine leichte Brise mit Geschwindigkeiten von etwa 4 km/h. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 57% bei einem Luftdruck von 1013 hPa. Der Tag beginnt früh um 5:18 Uhr mit dem Sonnenaufgang und endet gegen 18:21 Uhr mit dem Sonnenuntergang, was eine erfrischende sommerliche Atmosphäre garantiert.

Mitte der Woche: Leichte Abkühlung und Regentropfen

Die weitere Woche bietet leichten Regen und eine behagliche Abkühlung mit Temperaturen, die stets um die 28 Grad Celsius liegen. Am Dienstag und Mittwoch, den 2. und 3. September, zeigt sich das Wetter unverändert freundlich trotz vereinzelter Regenschauer, mit leicht steigender Luftfeuchtigkeit und konstantem Luftdruck. Die sanften Winde schaffen ein angenehmes Klima für lange Spaziergänge entlang der malerischen Klippen oder durch die idyllischen Ortschaften.

Schwungvoller Donnerstag mit frischen Windböen

Am Donnerstag, dem 4. September, erwartet die Bewohner und Gäste Banyalbufars kräftigerer Wind. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 10 km/h und einer Temperatur von 27 Grad Celsius bringt der Tag eine willkommene Erfrischung. Der Niederschlag intensiviert sich zu mäßigem Regen und lädt zu gemütlichen Stunden in den örtlichen Cafés und Restaurants ein.

Das Wochenende kündigt sich mit heiterem Himmel an

Als präludium für ein sonniges Wochenende lösen sich ab Freitag die Wolken allmählich auf. Samstag und Sonntag strahlen mit nur wenigen Wolken am Himmel und bescheren somit ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten. Mit 26 Grad Celsius am Samstag und einem Anstieg auf 28 Grad am Sonntag, bietet das Wochenende perfektes Wetter, um die natürliche Schönheit Banyalbufars zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.9.2024, 00:20:16. +++