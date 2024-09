Wettervorhersage Bunyola, Mallorca: 7-Tage-Trend zeigt wechselhaftes Wetter mit Lichtblicken (1.9.2024)

Aktuelle Wetterprognose für Bunyola im Herzen Mallorcas

Eingebettet in die malerische Landschaft von Mallorca, zeigt sich Bunyola mit einem wechselhaften Wettercharakter für die kommende Woche. Die Temperaturen bewegen sich angenehm warm, wobei die Niederschlagswahrscheinlichkeit geringfügige Planänderungen erfordern könnte. Dennoch gibt es auch sonnige Abschnitte, die zu verschiedenen Outdoor-Aktivitäten einladen.

Start in die Woche mit leichten Regenschauern

Der 1. September 2024 begrüßt die Einwohner und Besucher von Bunyola mit milden 28°C und gelegentlichen leichten Regenfällen. Der Wind bläst schwach mit nur 2 km/h, was die Luftfeuchtigkeit von 48% erträglich macht. Mit dem Sonnenaufgang um 5:17 Uhr und Sonnenuntergang um 18:20 Uhr bietet der Tag trotz gelegentlicher Niederschläge genügend Licht, um die Schönheit Bunyolas zu genießen.

Stabile Temperaturen und Lichtblicke

Der darauf folgende 2. September kündigt sich ebenso mit 28°C und leichten Regenfällen an, doch der Wind nimmt etwas zu auf 4 km/h. Die Luft bleibt allerdings weiterhin feucht bei einer Humidität von 51%. Der Tag erstreckt sich vom Sonnenaufgang um 5:18 Uhr bis zum Sonnenuntergang um 18:19 Uhr.

Am 3. September dürfen wir uns über einen leichten Anstieg der Temperatur auf 29°C freuen, begleitet von leichtem Regen bei einer angenehmen Brise von 3 km/h. Der Feuchtigkeitsgehalt in der Luft sinkt leicht auf 47%, was die Atmosphäre in Bunyola besonders angenehm macht.

Mittwoch bringt moderaten Regen

Der 4. September zeigt sich etwas unbeständig. Mit moderatem Regen und Temperaturen um die 25°C sollte man eventuell auf Innenaktivitäten ausweichen oder den Regenschirm griffbereit halten. Der Wind nimmt zu, er weht mit 6 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf 62% ansteigt.

Wetterbesserung und aufklarender Himmel

Ein Aufatmen für alle Sonnenanbeter: Am 5. September lockern sich die Wolken auf, die verstreuten Wolken lassen öfters die Sonne durch und man kann mit 25°C weiterhin sommerliche Temperaturen genießen. Der Wind bleibt moderat, die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 53%, und das Barometer zeigt stabile 1011 hPa.

Rückkehr des leichten Regens bevor sich das Wetter beruhigt

Leichter Regen kehrt am 6. September zurück, doch das sollte die Stimmung nicht drücken. Mit 27°C und Windstärken von 3 km/h bleibt das Wetter in Bunyola genießbar. Die zunehmende Feuchtigkeit von 61% deutet auf häufigere Niederschläge hin, daher könnte dies ein guter Tag für Museumsbesuche oder einen Einkaufsbummel sein.

Der Hochpunkt der Woche: Sonnenschein und klare Himmel

Der 7. und 8. September krönen die Woche mit klarem Himmel und Temperaturen von 28°C. Der leichte Wind und die gesunkene Luftfeuchtigkeit machen diese Tage zu den idealen Kandidaten für Outdoor-Aktivitäten, Erkundungen der Landschaft oder einfach zum Entspannen am Strand.

