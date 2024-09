Wettervorhersage Campos (31.08.24 bis 07.09.24): Sonnige Aussichten mit leichten Regenschauern Ende der Woche

Sommerendes Wetter in Campos: Sonnenschein und vereinzelte Wolken

Die letzten Augusttage auf Mallorca erweisen sich in Campos als wahres Highlight für Sonnenanbeter, während die erste Septemberwoche einige interessante Wendungen in der Wetterlage mit sich bringt. Freuen Sie sich auf eine detaillierte Analyse der klimatischen Bedingungen, die Sie in Campos erwarten.

Top-Wetterbedingungen zum Monatswechsel in Campos

Am Samstag, den 31. August 2024, erwartet die Einwohner und Besucher von Campos ein klarer Himmel mit einer maximalen Temperatur von 29°C. Eine leichte Brise mit einer Geschwindigkeit von 6 km/h sorgt dafür, dass die warme Luft angenehm um die Ohren weht, ideal für einen Tag am Strand oder eine Erkundungstour durch die Stadt. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei gemäßigten 38%, und der Luftdruck bei 1021 hPa – perfekt für Outdoor-Aktivitäten ohne Risiko.

Der September beginnt strahlend in Campos

Der 1. September ist geprägt von weiterem strahlenden Sonnenschein und einem Temperaturhoch von 29°C. Leichter Anstieg des Winds auf 8 km/h könnte für eine frische Brise sorgen, während die Luftfeuchtigkeit leicht auf 41% klettert. Ebenso unbeschwert präsentiert sich der Sonntag mit einer maximalen Temperatur von 35°C, allerdings mit verminderter Luftfeuchtigkeit von 19%, was für trockene Wärme sorgt.

Wolkiger Start in die erste Septemberwoche

Zu Beginn der Woche, am Montag und Dienstag, dem 3. und 4. September, zeigt sich das Wetter in Campos mit vereinzelten Wolken. Die Temperaturen halten sich weiterhin auf einem hohen Niveau von 29 und 31°C, während der Wind konstant mild bleibt. Dies bietet optimale Bedingungen für Ausflüge in die Natur oder einen entspannten Tag am Pool.

Wetterumschwung und leichte Abkühlung

Mitte der Woche, am 5. September, kündigen sich überdeckte Wolken an, die Temperaturen erreichen trotzdem noch sommerliche 35°C. Der Donnerstag bringt dann einen leichten Wetterumschwung mit sich. Freuen Sie sich auf eine erfrischende Abkühlung auf 27°C, begleitet von leichtem Regen und einer briskeren Brise von 9 km/h. Die Erhöhung der Luftfeuchtigkeit auf 55% könnte die ideale Gelegenheit für eine kleine Atempause von der Hitze darstellen.

7-Tage-Wettertrend für Campos

Die darauf folgende Woche stabilisiert sich das Wetter wieder, wobei die Temperaturen bei angenehmen 29°C liegen und der Himmel sich größtenteils mit vereinzelten Wolken zeigt. Die leichte Windbrise von 4 km/h macht das Wetter perfekt für jegliche Freizeitaktivitäten im Freien. Die Sonne geht gegen 20:37 Uhr unter und rundet so den Tag mit langen und warmen Abendstunden ab.

Campos bietet in dieser Woche eine breite Palette von Wetterkonditionen, die zum Genießen einladen. Nutzen Sie die verschiedenen Aspekte des Wetters, um Ihre Aktivitäten dementsprechend zu planen und die Schönheit Mallorcas in vollen Zügen zu erleben.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.9.2024, 00:22:34. +++