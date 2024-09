Wettervorhersage Felanitx (01.09.24 bis 08.09.24): Aktuelle Prognose und Wochenübersicht

Wochenwetterbericht für Felanitx: Die Details des 7-Tage-Trends

Beginnen wir mit einem umfassenden Blick auf das Wetter in Felanitx, das Ihnen sowohl sonnige Tage als auch leichten Regen bieten wird. Mit Temperaturen, die Ende des Sommers angenehmes Badewetter versprechen, wird die Woche vom 1. September bis zum 8. September 2024 mit Sicherheit für eine abwechslungsreiche Zeit sorgen.

Überblick über das aktuelle Wetter in Felanitx

Am ersten Tag unseres Wetterberichts, dem 1. September, präsentieren sich über Felanitx dichte Wolken, jedoch bleibt es mit einer Höchsttemperatur von 30°C äußerst warm. Ein leichter Wind von 5 km/h wird sich erfrischend anfühlen, während die Luftfeuchtigkeit bei 49% liegt und der Luftdruck 1013 hPa beträgt.

Leichter Regen wird uns am 2. September begleiten und die Temperaturen sinken leicht auf 29°C. Der Tag startet mit Sonnenaufgang um 5:17 Uhr und endet mit dem Sonnenuntergang um 18:17 Uhr.

Klarer Himmel kündigt sich am 3. September an, ein perfekter Tag für Aktivitäten an der frischen Luft mit einer Höchsttemperatur von ebenfalls 29°C und einem sanften Wind. Die Nacht wird mit einem romantischen Sonnenuntergang um 18:15 Uhr enden.

Erwarteter Wetterumschwung in Felanitx

Ein mäßiger Regen wird am 4. September für eine Abkühlung sorgen, bei einer Höchsttemperatur von 28°C, während die Luftfeuchtigkeit auf 58% ansteigt.

Die Temperaturen fallen am 5. September weiter auf 26°C, jedoch bleibt es weitgehend trocken unter wenigen Wolken. Ein zunehmender Wind wird die Luft frisch halten.

Höchsttemperaturen und klarer Himmel zum Wochenende

Der 6. September bringt wieder sommerliches Flair mit 31°C und vereinzelten Wolken, gefolgt von einem ähnlichen Wetterbild am 7. September.

Zum Abschluss unserer Wetterprognose wird der 8. September ein Highlight mit einem klaren Himmel und angenehmen 31°C; perfekt, um die Natur zu genießen oder vielleicht sogar das Meer aufzusuchen.

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten verlagern sich im Laufe der Woche leicht, beginnend mit 5:16 Uhr und endend um 18:18 Uhr am ersten Tag bis zu 5:22 Uhr und 18:07 Uhr am letzten Tag unserer Wettervorhersage. Die Windgeschwindigkeiten variieren moderat und bieten eine angenehme Brise bei niedriger werdender Luftfeuchtigkeit, insbesondere an den letzten Tagen, was die Wetterlage in FelanitxFelanitx besonders komfortabel macht.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.9.2024, 00:25:41. +++