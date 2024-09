7-Tage Wetterausblick für Son Servera: Von klarer Sicht bis leichtem Regen (2.9.2024)

Mallorcas perfektes Spätsommerwetter: Son Servera genießt sonnige Tage mit leichten Schauern

Während die heißesten Monate des Jahres sich dem Ende zuneigen, präsentiert Son Servera auf Mallorca einen abwechslungsreichen Wetter-Mix, der sowohl Sonnenliebhaber als auch Freunde frischerer Temperaturen anspricht. Der September ist gekommen, um mit seiner spannenden Kombination aus Sonne, Wolken und leichten Regenschauern zu beeindrucken.

In der Woche vom 2. bis zum 9. September 2024 bietet die Region Son Servera milde mediterrane Temperaturen, die im Tagesverlauf angenehme 24 bis 27 Grad Celsius erreichen – ideale Bedingungen für alle, die dem heißen Sommer entfliehen und trotzdem noch die warmen Strahlen der Saison genießen möchten.

Ihr 7-Tage-Wetterspiegel: Was Sie in Son Servera erwarten können

Montag, 2. September:

Die Woche startet mit leichter Bewölkung, was einen malerischen Sonnenaufgang um 5:16 Uhr verspricht. Die Temperaturen erreichen ein Tageshoch von angenehmen 27 Grad bei einer Windgeschwindigkeit von nur 5 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 66%, was eine gewisse Schwüle in der Luft nicht ausschließt, aber dennoch für Komfort sorgt. Der Sonnenuntergang um 18:16 Uhr beschließt den Tag.

Dienstag, 3. September:Dienstag, 3. September:

Ein strahlend blauer Himmel ohne Wolken erwartet die Bewohner und Besucher von Son Servera, mit identischen Temperaturen und Windverhältnissen wie am Montag. Die ideale Gelegenheit, Son Serveras Attraktionen oder die wunderschönen Strände zu besuchen.

Mittwoch und Donnerstag, 4. und 5. September:Mittwoch und Donnerstag, 4. und 5. September:

Mitte der Woche sagt der Wetterbericht leichten Regen voraus. Die Temperaturen sinken leicht auf 25 bis 26 Grad, und der Wind frischt mit bis zu 7 km/h auf. Das könnte die perfekte Zeit sein, um eines der vielen gemütlichen Cafés oder Museen zu erkunden.

Freitag, 6. September:Freitag, 6. September:

Zum Ende der Woche hin zeigt sich der Himmel über Son Servera wieder mit aufgelockerten Wolken. Die Temperaturen bleiben konstant freundlich, und dank einer Windgeschwindigkeit von 7 km/h fühlt sich die Luft frisch und belebend an.

Wochenendausblick: Samstag und Sonntag, 7. und 8. September:Wochenendausblick: Samstag und Sonntag, 7. und 8. September:

Das Wochenende hält eine Mischung aus Sonne und Wolken bereit, bevor am Sonntag erneut leichte Regenschauer angekündigt sind. Die Temperaturen bleiben mit 25 bis 26 Grad angenehm, und nachts sinken die Werte kaum unter 20 Grad, sodass Sie warme und freundliche Abende im Freien genießen können.

Alles im Blick: Son Serveras Wetter für die Freizeitgestaltung

Egal ob Sie einen entspannten Bummel durch die malerischen Straßen von Son Servera planen, einen Tag am Strand verbringen möchten oder Outdoor-Aktivitäten im Blick haben: Die Wetterbedingungen dieser Woche unterstützen eine breite Palette an Unternehmungen. Vergessen Sie nicht, die Wetterentwicklung im Auge zu behalten und sich entsprechend zu kleiden, um das Beste aus diesen spätsommerlichen Tagen zu machen.

Zum Schluss sei noch der entscheidende Tipp gegeben: Achten Sie auch auf den UV-Index, der trotz bewölkter Tage hin und wieder höher ausschlagen kann – also Sonnenschutz nicht vernachlässigen!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 2.9.2024, 00:55:16. +++