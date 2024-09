7-Tage-Wettertrend für Santa Margalida: Sonnige Ausblicke und leichte Regenschauer (2.9.2024)

Das aktuelle Wetter in Santa Margalida: Eine Woche voller Überraschungen

Mit dem Beginn des Monats September präsentiert sich das Wetter in Santa Margalida facettenreich. Die Bewohner und Besucher können sich auf eine Mischung aus sonnigen Tagen und leichten Regenschauern einstellen, die typisch für diese Zeit des Jahres sind.

Wetteraussichten für die kommenden Tage

Montag, 2.9.2024: Die Woche startet in Santa Margalida mit leichtem Regen bei Temperaturen um die 28°C, was für gelegentliche Erfrischungen sorgen wird. Der Wind bleibt mit nur 5 km/h sanft, während die Luftfeuchtigkeit bei 57% liegt. Das Barometer zeigt einen Druck von 1013 hPa an. Naturliebhaber können das Tageslicht von 5:16 Uhr bis 18:17 Uhr genießen.

Dienstag, 3.9.2024: Am Dienstag erwartet uns ein klarer Himmel mit Höchsttemperaturen von 29°C. Die Luftfeuchtigkeit bleibt konstant, und die sanften Winde werden weiterhin für eine leichte Brise sorgen. Das Barometer klettert leicht auf 1014 hPa.

Mittwoch, 4.9.2024: Mit ähnlichen Bedingungen wie am Montag wird der Mittwoch von leichtem Regen bei 27°C begleitet. Die Windgeschwindigkeiten und Luftfeuchtigkeitswerte bleiben vergleichbar mit den Vortagen.

Donnerstag, 5.9.2024: Der Donnerstag bringt kühlere Luft nach Santa Margalida, wobei die Temperaturen auf 24°C sinken und leichte Regenschauer vorhergesagt sind. Der Wind nimmt zu und erreicht bis zu 9 km/h, während die Feuchtigkeit bis auf 74% ansteigt.

Freitag, 6.9.2024: Das Wetter bessert sich am Freitag leicht, mit auflockernder Bewölkung und einer Tagestemperatur von 25°C. Die Luft bleibt frisch und der Druck stabil.

Samstag, 7.9.2024: Das Wochenende hält weitere Regenschauer bereit, obwohl die Temperaturen freundliche 27°C erreichen. Einbarometerstand von 1011 hPa deutet auf eine mögliche Veränderung des Wetters hin.

Sonntag, 8.9.2024: Der Sonntag bleibt der Linie der Woche treu, mit leichtem Regen und Temperaturen um die 27°C. Der Wind bleibt mild und die Luftfeuchtigkeit etwas geringer als zuvor.

Montag, 9.9.2024: Der nächste Wochenstart zeigt sich von seiner besten Seite mit strahlend blauem Himmel und angenehmen 29°C. Ein perfekter Tag, um die schönen Seiten von Santa Margalida zu erkunden, bevor der Abend mit dem Sonnenuntergang um 18:06 Uhr endet.

Ausblick für das Wochenende in Santa Margalida

Das Wochenende in Santa Margalida wird mit leichten Regenschauern und gemäßigten Temperaturen einhergehen, ideal für Freizeitaktivitäten, die eine Abkühlung versprechen. Genießen Sie die Freuden der mediterranen Insel, selbst wenn das Wetter etwas wechselhaft sein sollte.

