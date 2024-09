7-Tage-Wettervorhersage: Wechselhaftes Wetter in Selva, Mallorca (2.9.2024)

Erwartungen an das Wetter in Selva auf Mallorca

Die malerische Gemeinde Selva auf Mallorca bereitet sich auf eine gemischte Woche vor, was das Wetter betrifft. Bewohner und Besucher können mit einer Reihe von Bedingungen rechnen, von leichten bis zu mäßigen Regenfällen und von bewölktem Himmel bis hin zu klaren Tagen.

Der Beginn der Woche zeigt sich mit leichtem Regen und Temperaturen um die 31°C. Trotz des Regens herrscht eine angenehme Wärme, die durch einen leichten Wind von etwa 3 km/h begleitet wird. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 44%, und der Druck ist mit 1013 hPa stabil.

Am 3. September scheint der Regen stärker zu werden, obwohl die Temperaturen mit ebenfalls 31°C konstant bleiben. Eine leichte Steigerung der Windgeschwindigkeit auf 4 km/h und der Luftdruck zeigt mit 1014 hPa eine leichte Erhöhung.

Für den 4. September bleibt der Himmel bedeckt mit mäßigem Regen, die Temperaturen fallen auf 28°C und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 54%. Die stärkere Bewölkung und höhere Luftfeuchtigkeit könnten für ein etwas kühleres Gefühl sorgen, während der Wind konstant bei 4 km/h bleibt.

Ein deutlicher Temperaturabfall ist für den 5. September zu verzeichnen – hier erwarten uns 24°C und mäßiger Regen, bei einem erneuten Anstieg der Luftfeuchtigkeit auf 76%. Der Wind nimmt geringfügig zu auf 5 km/h, was das Wetter frischer erscheinen lassen könnte. Der Luftdruck fällt auf 1012 hPa.

Der 6. September bringt überwiegend bedeckte Himmel, aber die Temperaturen erholen sich leicht auf 26°C bei einer Luftfeuchtigkeit von 53%.

Leichter Regen begleitet uns weiterhin in Selva am 7. und 8. September, mit angenehm warmen Temperaturen um die 29°C. Der Wind bleibt schwach und die Luftfeuchtigkeit zeigt leicht ansteigende Tendenz.

Positiv in die kommende Woche starten wir am 9. September mit einem klaren Himmel und einer Temperatur von 30°C – ein herrlicher Tag, um Mallorca in seiner vollen Pracht zu genießen.

Zum Abschluss des Wetterberichts sollten Urlauber und Einheimische die beeindruckenden Sonnenuntergangszeiten beachten, die gegenwärtig um etwa 18:00 Uhr stattfinden und damit lange, angenehme Abende versprechen.

Bleiben Sie vorbereitet auf die wechselnden Wetterbedingungen und genießen Sie die kommenden Tage auf der schönen Insel Mallorca.

