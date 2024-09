Aktuelle Wetterprognose für Binissalem – Regen und Sonne wechseln sich ab (2.9.2024)

Wochenwetter in Binissalem: Vom Regenschirm zur Sonnenbrille

Die kommenden Tage in Binissalem stehen unter dem Zeichen wechselhaften Wetters. Starten Sie mit uns in eine detaillierte Wettervorhersage für die Woche vom 2. September bis zum 9. September 2024, in der Sonnenschein und regnerische Phasen sich die Waage halten werden.

Regnerischer Start in den September

Der 2. September begrüßt die Bewohner und Gäste von Binissalem mit leichtem Regen bei angenehmen 32°C. Frische Brisen mit einer Windgeschwindigkeit von lediglich 2 km/h sorgen für eine mäßige Abkühlung. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 38%, während der Luftdruck bei 1013 hPa verharrt. Bereiten Sie sich auf den Sonnenaufgang um 5:18 Uhr und den Sonnenuntergang um 18:18 Uhr vor.

In den folgenden Tagen erwartet die Besucher und Einwohner von Binissalem ein Mix aus moderatem Regen und bewölkten Phasen. Die Temperaturen halten sich kontinuierlich bei rund 32°C, was die Tage trotz Regen angenehm warm erscheinen lässt. Die ansteigende Feuchtigkeit könnte jedoch eine zunehmende Schwüle mit sich bringen.

Abkühlung und Wetterberuhigung im Wochenverlauf

Mitte der Woche, insbesondere am 5. September, sinkt das Thermometer auf 24°C, und der Himmel hält weiterhin moderate Regenschauer bereit. Der Wind bleibt dabei konstant bei 4 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf 73% steigt und der Luftdruck leicht auf 1012 hPa abfällt. Es ist ratsam, einen Regenschirm griffbereit zu halten.

Anschließend zeigt sich das Wetter in Binissalem von einer besseren Seite. Zwar bleibt der Himmel überwiegend bedeckt, doch die Temperaturen steigen wieder an, erreichen zum Wochenende wieder 29°C und kulminieren in einem perfekten sonnigen Tag am 9. September mit klarem Himmel und 30°C.

Freundliches Wochenendwetter als Ausklang

Das Wochenende wird Ihnen in Binissalem eine angenehme Kombination aus leichten Regenschauern und angenehmen Temperaturen bieten. Der leichte Regen sorgt für eine erfrischende Abwechslung und lässt die Natur aufatmen. Genießen Sie den Sonnenaufgang um 5:23 Uhr und den Sonnenuntergang um 18:09 Uhr am Samstag und freuen Sie sich auf einen strahlenden Sonntag.

