Mallorca-Wetter: Regenschauer und Abkühlung in Inca (2.9.2024)

Wetter-Vorhersage für Inca: Nasse Tage mit Temperatureinzug stehen bevor

Die kommenden Tage in Inca auf Mallorca halten eine Mischung aus Sonne, Wolken und Regenfällen bereit. Das sonst so sonnenverwöhnte Mallorca zeigt sich zu Beginn des Monats September von einer wechselhaften Seite.

Die aktuelle Wetterlage in Inca

Am heutigen Montag, den 2. September 2024, erwartet die Bürger und Besucher von Inca leichter Regen bei angenehmen 31 Grad Celsius. Mit einem leichten Wind von 3 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 41% fühlt sich das Wetter angenehm an, trotz der feuchten Überraschungen von oben. Der Luftdruck liegt bei 1013 hPa, ein typischer Wert für diese Jahreszeit.

Start in die neue Woche mit Regenschauern

Der Dienstag bleibt ebenfalls nass mit leichtem Regen und Temperaturen, die erneut die 31-Grad-Marke erreichen. Die Luftfeuchtigkeit sinkt minimal auf 40%, während der Luftdruck leicht auf 1014 hPa steigt. Der Wind hält sich mit 3 km/h weiterhin zurück.

Die Mitte der Woche bringt eine Abkühlung mit sich, beginnend am Mittwoch, an dem mäßiger Regen für Abwechslung sorgt und das Quecksilber auf 29 Grad fallen lässt. Eine erhöhte Luftfeuchtigkeit von 51% und ein leichter Windzuwachs auf 4 km/h sind zu erwarten.

Wetterumschwung: Von Regen zu Wolken

Am Donnerstag kühlt sich das Wetter weiter ab auf erfrischende 24 Grad, und mäßiger Regen begleitet uns durch den Tag. Der Wind nimmt etwas zu auf 5 km/h, und der Himmel bleibt überwiegend bedeckt. Die Luftfeuchtigkeit erreicht einen Höhepunkt von 74%, was die Atmosphäre spürbar feuchter macht.

Das Wochenende startet am Freitag mit überwiegend bewölktem Himmel und milden 27 Grad. Es bleibt trocken, und der Wind bewegt sich unverändert mit sanften 4 km/h.

Samstag und Sonntag: Lichtblick zum Wochenende

Am Samstag und Sonntag stellt sich das Wetter wieder auf leichtere Regenschauer ein, die Temperaturen bleiben konstant bei angenehmen 29 Grad. Die Luftfeuchtigkeit pendelt sich an diesen Tagen bei 59% am Samstag und 48% am Sonntag ein. Das Wochenende schließt ab mit einem klaren Himmel am Sonntag, was die Chance auf einige sonnige Momente erhöht.

Die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten bewegen sich über die Woche von 5:17 Uhr bis 18:18 Uhr am Montag zu 5:24 Uhr bis 18:07 Uhr am darauf folgenden Sonntag. Somit kürzen sich die Tage langsam, und wir nähern uns allmählich dem Herbst.

Wir hoffen, dass diese Wetterinformationen Ihnen helfen, Ihre Woche in Inca bestmöglich zu planen. Vergessen Sie nicht, einen Regenschirm für die regnerischen Tage bereitzuhalten und die milderen Temperaturen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 2.9.2024, 00:43:19. +++