Wetter Capdepera (02.09.24 bis 09.09.24): Tägliche Wettervorhersage und 7-Tage-Trend mit allen Details

Wetteraussichten für Capdepera: Eine sonnige bis wechselhafte Woche steht bevor

Die pittoreske Gemeinde Capdepera auf der beliebten Baleareninsel Mallorca präsentiert sich für die kommenden sieben Tage mit einem abwechslungsreichen Wettergeschehen. Touristen und Einwohner dürfen sich auf eine Mischung aus Sonnenschein, vereinzelten Wolken und einigen Regentagen einstellen. Hier ist Ihr umfassender Wetterbericht für die Woche vom 02. September bis zum 09. September 2024.

Leichte Brise und wolkenverhangener Himmel zum Wochenstart

Zum Beginn der Woche am Montag, dem 2. September, herrschen angenehme 26 Grad Celsius mit vereinzelten Wolken am Himmel über Capdepera. Die leichte Brise von nur 5 km/h sorgt für eine erfrischende Brise bei einer Luftfeuchtigkeit von 68%. Der Barometerdruck steht bei 1013 hPa, und Sonnenanbeter können den Sonnenaufgang um 5:15 Uhr sowie den Sonnenuntergang um 18:16 Uhr genießen.

Klare Sichtverhältnisse am Dienstag

Am Dienstag begleitet Sie ein klarer Himmel mit derselben angenehmen Temperatur von 26 Grad Celsius. Der Wind bleibt beständig bei 5 km/h, bei einer Luftfeuchtigkeit, die unverändert bei 68% liegt. Mit einem Barometerdruck von 1014 hPa verspricht der Tag ausgezeichnete Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten.

Leichter Regen spült die Straßen von Capdepera

Am Mittwoch und Donnerstag, dem 4. und 5. September, ziehen Wolken auf, und es kommt zu leichten Regenfällen. Die Temperaturen sinken leicht auf gemütliche 24 Grad Celsius, und die Winde frischen auf 7 bzw. 8 km/h auf. Auch die Luftfeuchtigkeit nimmt zu und erreicht 74%. Die Tage bieten eine willkommene Abkühlung und sorgen für frische, klare Luft.

Wechselhaftes Wochenende steht bevor

Das Wochenende beginnt am Freitag mit einer Bewölkung, die den Himmel in ein dramatisches Licht taucht. Bei angenehmen 24 Grad Celsius und Windgeschwindigkeiten von 7 km/h ist es optimal, die vielen Sehenswürdigkeiten Capdeperas zu erkunden. Samstag und Sonntag erwarten Sie ähnliche Bedingungen mit leichten Regenschauern und Temperaturen um die 25 und 26 Grad Celsius. Das Wochenende schließt mit einem leichten Regen am Sonntag, der jedoch dank nur 4 km/h Wind kaum Unannehmlichkeiten bereiten sollte.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 2.9.2024, 00:39:48. +++