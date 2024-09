Wetter in Petra, Mallorca: Sonnige Aussichten und milde Brisen vom 2. bis 9. September 2024 (2.9.2024)

Strahlend blauer Himmel über Petra

Freuen Sie sich auf eine Woche voller Sonnenschein und angenehmem Klima in Petra auf Mallorca. Vom 2. bis 9. September 2024 zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite: Ein nahezu wolkenloser Himmel und milde, sommerliche Temperaturen sind ideal für alle Urlaubsgestaltungen.

Wetterverhältnisse im Detail

Montag, 2. September: Der Monatsanfang überrascht uns mit einer klaren Sicht auf den azurblauen Himmel und einer Tageshöchsttemperatur von 25°C. Eine leichte Brise weht mit einer Geschwindigkeit von 5 km/h, wodurch sich das Klima besonders angenehm anfühlt. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 27% und der Luftdruck bei 1016 hPa.

Die darauffolgenden Tage setzen das Trendwetter fort. Durchgehender Sonnenschein und konstante Temperaturen um die 25°C bis 27°C begünstigen Aktivitäten an der frischen Luft. Die Winde halten sich stetig im Bereich von 4-6 km/h, was für eine erfrischende Brise sorgt, ohne aktivitäten am oder auf dem Meer zu stören. Die Luftfeuchtigkeit steigt leicht an, bleibt jedoch auf einem komfortablen Niveau.

Sonntag, 9. September: Auch zum Ende unseres Wetterreports bleibt es heiter bei 26°C und einer erfrischenden Windgeschwindigkeit von 6 km/h. Die Luftfeuchtigkeit und der Luftdruck stellen keine Unannehmlichkeiten dar und machen den Tag perfekt für einen Spaziergang durch Petra oder einen Tag am Strand.

Sonnenaufgang und -untergang

Sie können sich auf lange und sonnige Tage freuen, beginnend mit dem Sonnenaufgang um etwa 03:15 Uhr und endend mit einem frühen Sonnenuntergang gegen 15:52 Uhr, was die charakteristischen langen Schatten am späten Nachmittag mit sich bringt, die der Landschaft ein besonderes Flair verleihen.

Fazit der Wetterlage

Die Wetterprognose für Petra verspricht eine durch und durch angenehme Woche, die sich besonders für Outdoor-Aktivitäten und den Genuss der natürlichen Schönheit Mallorcas eignet. Packen Sie Ihre Koffer nicht ohne Sonnenbrille und Sonnenschutz – der mallorquinische September zeigt sich von seiner bezauberndsten Seite!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 2.9.2024, 00:48:31. +++