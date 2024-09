Wetter in Pollença: Prognose für eine warme und regnerische Woche (2.9.2024)

Wettervorhersage für Pollença: Mild und nass in den ersten Septembertagen

Das Wetter für PollençaPollença auf Mallorca präsentiert sich in der Woche vom 2.9.2024 bis zum 9.9.2024 abwechslungsreich und unbeständig. Die kommenden Tage versprechen milde Temperaturen und vereinzelt Niederschläge, was Besucher und Einwohner gleichermaßen zur Anpassung ihrer Aktivitäten an die gegebenen Witterungsbedingungen nötigt.

Das aktuelle Wetter in Pollença und die 7-Tage-Vorschau

Der Start in die Woche geschieht mit angenehmen 27°C am Montag, obgleich sich das Wetter mit leichtem Regen zeigt, welcher Erfrischung und vielleicht auch eine Herausforderung für Outdoor-Aktivitäten darstellt. Mit einem milden Wind von 5 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 62% bleibt es trotz Regens relativ angenehm.

Der Dienstag bleibt mit einer Hochtemperatur von 28°C und ähnlichen Wetterbedingungen wie am Montag beständig im Wettercharakter. Leichter Regen und ein leichter Anstieg der Luftfeuchtigkeit auf 63% lassen die Insel im fruchtbaren Glanz erstrahlen, während die Urlauber bei sanften Winden von 6 km/h dennoch die zahlreichen Freizeitmöglichkeiten Mallorcas genießen können.

Die Wetterlage bleibt am Mittwoch durch leichten Regen gekennzeichnet, obwohl die Temperaturen auf 26°C sinken. Die Böen stellen mit 6 km/h keine Beeinträchtigung dar, aber die Feuchtigkeit steigt auf 66%, was eine feuchtwarme Umgebung schafft.

Ein Wetterumschwung ereignet sich am Donnerstag, wenn moderater Regen und frische Böen von 11 km/h das Strandleben vielleicht etwas dämpfen werden. Die Temperaturen gehen leicht zurück und sorgen mit 24°C und einer Luftfeuchtigkeit von 78% für ein eher kühles und feuchtes Freilufterlebnis.

Freitag behält der Himmel seine bedeckten Wolken bei, aber der Regen legt eine Pause ein, was die Luftfeuchtigkeit bei gleichbleibenden 24°C etwas reduzieren könnte.

Das Wochenende in Pollença läutet am Samstag mit leichten Regenschauern und einer Temperatur von 27°C ein. Der Sonntag hält an den milden 26°C fest und überrascht die Inselbewohner mit etwas Regen. Die folgende Woche beginnt dann am Montag mit klarem Himmel und einem Temperaturhoch von 28°C, was Outdoor-Aktivitäten wieder angenehmer gestalten dürfte.

Tipps für Urlauber und Einwohner von Pollença

Die Wettervorhersage zeigt, dass Regenschirme und leichte Regenjacken in dieser Woche durchaus sinnvolle Begleiter sein können. Dennoch sollten die milden Temperaturen nicht unterschätzt werden, sodass auch leichte Sommerkleidung ratsam ist. Für die Besucher von Pollença bietet die abwechslungsreiche Wetterlage eine gute Gelegenheit, sowohl die natürliche Schönheit der feuchteren Landschaften zu bewundern als auch die kulturellen Einrichtungen der Insel im Trockenen zu erkunden.

Behalten Sie die Wettervorhersage im Auge und planen Sie Ihre Aktivitäten entsprechend, um das Beste aus Ihrem Aufenthalt auf Mallorca zu machen!

