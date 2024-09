Wetter in Santanyí vom 02.09. bis 09.09.2024: Prognosen und Trends

Wetteraussichten für Santanyí: Eine Woche zwischen Sonnenschein und leichten Regenschauern

Das idyllische Santanyí auf Mallorca steht vor einer abwechslungsreichen Wetterlage, die Einheimische und Urlauber gleichermaßen beeinflusst. Mit einem gemischten Muster aus Sonne und leichtem Regen kündigt sich die erste Septemberwoche an, und wir werfen einen detaillierten Blick auf die täglichen Wetterentwicklungen.

Anfang September in Santanyí: Temperaturen um die 28 Grad trotz Regen

Zum Start der Woche am Montag, dem 2. September 2024, präsentiert sich das Wetter in Santanyí mit leichten Regenfällen und freundlichen 28°C, begleitet von einem sanften Wind mit 5 km/h. Das Thermometer bleibt auch am Dienstag, den 3. September 2024, stabil bei 28°C, während sich der Himmel klärt und einen klaren Sternenhimmel für laue Sommerabende verspricht. Der Wind frischt leicht auf 6 km/h auf, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 61%.

Leichter Regen und kühleres Wetter ab Mitte der Woche

Die Wochenmitte ist wieder von nassen Akzenten gezeichnet. Am Mittwoch und Donnerstag, mit Temperaturen von 27°C beziehungsweise 26°C, stellt sich erneut leichter Regen ein. Eine steigende Luftfeuchtigkeit und ein leicht erhöhter Wind von bis zu 8 km/h signalisieren einen kleinen Wechsel im Wettergeschehen.

Am Freitag lösen sich die Wolken auf und machen vereinzelten Wolkenformationen Platz, bei Temperaturen von 25°C, was zu einer angenehmen Abkühlung führen wird. Die Luftfeuchtigkeit nimmt etwas ab, was das allgemeine Wohlbefinden und die Freizeitaktivitäten auf der Insel positiv beeinflussen dürfte.

Wochenende in Santanyí: Leichter Regen weicht wieder klarem Himmel

Das Wochenende hält weiterhin leichte Regenschauer bereit, vor allem am Samstag und Sonntag – ein idealer Anlass, um die kulturellen Einrichtungen Santanyís zu erkunden oder sich in eines der gemütlichen Cafés zurückzuziehen. Trotzdem bleiben die Temperaturen mit 26°C und 27°C auf einem sommerlichen Niveau, wobei der Wind sich mit 5 bis 7 km/h in Grenzen hält. Am Sonntag, den 9. September 2024, verabschiedet sich die Woche dann mit einem klaren Himmel, was noch einmal zu Aktivitäten im Freien einladen könnte.

Über die gesamte betrachtete Woche hinweg können Besucher und Bewohner eine verhältnismäßig konstante Wetterlage erwarten, mit einem Mix aus Sonnentagen und gelegentlichen Regengüssen, die die Insel in ein frisches Grün tauchen. Bei Sonnenaufgangszeiten zwischen 5:17 und 5:23 Uhr sowie Sonnenuntergangszeiten zwischen 18:17 und 18:6 Uhr kann jeder Tag in Santanyí voll ausgeschöpft werden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 2.9.2024, 00:52:21. +++