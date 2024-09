Wetter Llucmajor (02.09.24 bis 09.09.24): Wochenübersicht mit täglichen Wetteraussichten

Wettervorhersage für Llucmajor – Sonnige Tage und vereinzelter Regen

Im Süden Mallorcas um Llucmajor erwarten Einwohner und Besucher in der Woche vom 2. September 2024 bis zum 9. September 2024 variierende Wetterbedingungen mit sommerlichen Temperaturen und gelegentlichen Regenschauern. Hier ist Ihr täglicher Wetterbericht für eine optimale Planung Ihrer Aktivitäten in Llucmajor.

Montag, 2. September 2024: Regnerischer Wochenanfang

Zum Wochenbeginn wird der Montag von einem mäßigen Regen geprägt sein, bei einer angenehmen Höchsttemperatur von etwa 30°C. Der Wind bewegt sich mit einer leichten Brise von 5 km/h. Das ideale Wetter, um nachmittags einen spannenden Roman bei einer Tasse Kaffee zu genießen.

Dienstag, 3. September 2024: Herrlicher Sonnenschein

Am Dienstag erfreut uns Llucmajor mit einem klaren Himmel und strahlendem Sonnenschein. Die Temperaturen erreichen beinahe die 30-Grad-Marke. Der Tag beginnt bei Sonnenaufgang um 5:19 Uhr und endet beim Sonnenuntergang um 18:17 Uhr, perfekt um die schönen Strände der Region zu besuchen.

Mittwoch, 4. September 2024: Erneut moderate Regenfälle

Wie der Montag wird auch der Mittwoch von mäßigem Regen begleitet. Bei einer Höchsttemperatur von 29°C und einer Luftfeuchtigkeit von 53% sollte man auf einen Regenschutz nicht verzichten.

Donnerstag, 5. September 2024: Leichter Regen mit Abkühlung

Der Donnerstag kündigt sich mit leichtem Regen und etwas kühleren Temperaturen von bis zu 26°C an. Es ist ein idealer Tag für Besuche in Museen oder gemütliche Stunden in den lokalen Cafés.

Freitag, 6. September 2024: Wolkenverhangener Himmel

Die Wolkendecke zeigt sich am Freitag aufgebrochen, was für spannende Lichtstimmungen am Llucmajorer Himmel sorgen kann. Bei Temperaturen um 27°C bleibt es größtenteils trocken, und der Wind weht sanft.

Samstag, 7. September 2024: Wechselhafte Bewölkung

Am Samstag ziehen vereinzelte Wolken über Llucmajor und die Temperaturen halten sich konstant in der Nähe von 27°C. Ein fantastischer Tag, um die lokale Marktatmosphäre zu genießen oder eine Radtour zu unternehmen.

Sonntag, 8. September 2024: Leichter Regen

Zum Ende der Woche zeigt sich der Sonntag mit leichtem Regen und milden 28°C. Nutzen Sie die Gelegenheit für entspannte Indoor-Aktivitäten.

Ausblick auf Montag, 9. September 2024: Zurück zu strahlendem Sonnenschein

Die neue Woche beginnt vielversprechend mit einem klaren Himmel und Sonnenschein bei 27°C. Ideale Bedingungen, um noch einmal das Meer und Sonne Mallorcas zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 2.9.2024, 00:45:14. +++