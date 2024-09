Wetter Ses Salines (02.09.24 bis 09.09.24): Wie sieht die 7-Tage-Prognose aus?

Wetterprognose für Ses Salines: Ein Blick auf die kommende Woche

Die Bewohner und Besucher von Ses Salines können sich auf eine Woche mit wechselhaften Bedingungen einstellen. Die Wettervorhersage für die ersten Tage des Septembers zeigt teilweise regnerisches Wetter, aber mit angenehmen Temperaturen um die 27 Grad Celsius. Kommen Sie mit auf einen detaillierten Rundgang durch die Wetteraussichten für Ses Salines!

Start in die Woche mit leichtem Regen und angenehmen Temperaturen

Der 2. September 2024 beginnt in Ses Salines mit leichtem Regen und einer Höchsttemperatur von 29 Grad Celsius. Der Wind weht schwach mit nur 4 km/h, was das Wetter trotz der Feuchtigkeit recht angenehm macht. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 58 % und der Luftdruck bei 1013 hPa. Freuen Sie sich auf den Sonnenaufgang um 5:17 Uhr und den Sonnenuntergang um 18:17 Uhr, der den Tag stimmungsvoll ausklingen lässt.

Klare Himmel am Folgetag

Der 3. September verspricht mit klarem Himmel und einer marginalen Abkühlung auf 28 Grad Celsius eine schöne Abwechslung. Eine leichte Brise mit 6 km/h sorgt für frische Luft, während die Feuchtigkeit leicht auf 60 % steigt. Der Luftdruck bleibt stabil bei 1013 hPa. Sonnenauf- und -untergang sind kaum verändert, und erwarten Sie um 5:18 Uhr bzw. 18:16 Uhr.

Weitere Regentage, aber stets warm

In den folgenden Tagen, vom 4. bis zum 6. September, setzt sich die Serie leichter Regenschauer fort, und die Temperaturen bleiben beständig in der Region um 26 bis 28 Grad Celsius. Die Windgeschwindigkeit erhöht sich ein wenig und erreicht bis zu 8 km/h. Was die Feuchtigkeit betrifft, so pendelt sie zwischen 60 und 69 %. Der Luftdruck nimmt leicht ab, bleibt jedoch im Bereich um 1011 bis 1013 hPa.

Das Wochenende in Ses Salines: Von Wolken bis Klarheit

Das Wochenende bringt einen abwechslungsreichen Himmel über Ses Salines. Am 7. September wird es wieder leicht regnen bei einer relativ hohen Luftfeuchtigkeit von 79 % und 26 Grad Celsius. Die Windgeschwindigkeit bleibt konstant. Doch der 8. September überrascht mit einer angenehmen Wende: Bei 27 Grad lockert sich der Himmel auf und der Regen nimmt ab. Zum Abschluss der Wochenvorschau, am 9. September, herrscht klarer Himmel und identische Temperaturen und Windverhältnisse wie am Vortag, bei abnehmender Feuchtigkeit und stabil bleibendem Luftdruck.

Gesamtblick auf die Wetterlage in Ses Salines

Zusammengefasst bietet die Woche in Ses Salines hauptsächlich leichten Regen und vereinzelte Wolken bei durchweg angenehmen Temperaturen. Die Windverhältnisse bleiben moderat, und die Luftfeuchtigkeit zeigt sich mal mehr, mal weniger präsent. Genießen Sie die Abwechslung der mallorquinischen Spätsommer-Tage und bleiben Sie gewappnet für die kleinen Regenschauer, die für erfrischende Momente sorgen werden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 2.9.2024, 00:53:48. +++