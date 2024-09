Wetterbericht Campos: Sonniges Flair und steigende Temperaturen (2.9.2024)

Erste Septemberwoche in Campos: Sommerliche Wetterverhältnisse dominieren

Willkommen im Herzen des Spätsommers auf Mallorca! Die Stadt Campos verwöhnt ihre Bewohner und Besucher mit einer augezeichneten Wetterprognose, die durchaus noch einmal Urlaubsgefühle aufkommen lässt. Die ersten Septembertage in Campos präsentieren sich von ihrer besten Seite und bieten eine perfekte Gelegenheit, sowohl die Strände als auch das kulturelle Angebot der Region in vollen Zügen zu genießen.

Kühler Start mit strahlendem Himmel

Der 1. September 2024 läutet die Woche mit klarem Himmel und angenehmen 29°C ein, bei einem sanften Wind von 7 km/h. Abends können Sie bei einem entspannten Spaziergang den Sonnenuntergang um 20:36 Uhr bewundern, während die Luft immer noch warm und einladend ist.

Hitze nimmt zu: Höchsttemperaturen prognostiziert

Am 2. September steigt die Temperatur noch einmal deutlich an und erreicht mit 35°C einen wahren Hitzegipfel der Woche, perfekt für Sonnenanbeter und all diejenigen, die den Sommer nicht ziehen lassen wollen. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 17%, was einen besonders angenehmen Aufenthalt im Freien verspricht.

Angenehme Abkühlung und natürliche Beschattung

Mit vereinzelten Wolken bietet der 3. September eine notwendige Abkühlung, bei behaglichen 29°C und moderaten Windverhältnissen. Der Tag kündigt sich mit einem Sonnenaufgang um 8:52 Uhr an und verspricht viel natürliches Licht bis zum Sonnenuntergang um 20:36 Uhr.

Mitte der Woche: Stabiles und freundliches Wetter

Die Wetterlage bleibt in Campos durchweg stabil. Der 4. und 5. September erwarten Sie mit glasklarem Himmel - ein Umstand, der die Temperaturen wieder in die Höhe treibt. Am 5. September wartet der Höhepunkt der Woche mit imposanten 36°C auf Sie, begleitet von einer erfrischenden Brise.

Wolken ziehen auf, doch die Stimmung bleibt heiter

Wenn Sie etwas Abwechslung suchen, dann werden Ihnen die leicht bewölkten Tage am 6. und 7. September gefallen. Temperaturen um die 32°C bei einem lebhaften Wind bieten Anlass, die wunderbaren Aktivitäten zu erkunden, die Campos abseits der Strände zu bieten hat.

Freuen Sie sich auf einen sonnigen Ausklang der Woche

Der 8. September rundet die Wetterwoche mit einem weiteren strahlenden Tag ab. Mit konstanten 32°C und erfrischenden Windstärken schließt sich nahtlos an die vorangegangene schöne Wetterphase an.

In Campos verspricht die erste Septemberwoche somit eine optimale Mischung aus Sonnenbaden, Kulturgenuss und Erholung. Packen Sie Ihre Sachen und genießen Sie das vielfältige Angebot in dieser bezaubernden Region Mallorcas unter einem perfekten spätsommerlichen Himmel.

