Wettervorhersage Campanet: 7-Tage-Trend mit Regen und Wolken – Was erwartet uns bis zum 9. September 2024 (2.9.2024)

Wettertrend Campanet Mallorca: Regenschauer und bewölkte Tage vom 2. bis 9. September 2024

Die malerische Gemeinde Campanet auf Mallorca steht in der kommenden Woche vor einer Reihe von Tagen mit gemischten Wetterbedingungen, die sowohl Touristen als auch Einheimische dazu anregen dürften, einen genaueren Blick auf die Wetterprognose zu werfen, bevor sie ihre Pläne schmieden.

Das aktuelle Wetter in Campanet: Eine Zusammenfassung der Woche

Am Montag, den 2. September, erlebt Campanet einen Tag mit leichtem Regen bei Höchsttemperaturen von 29°C und einem leichten Wind von 4 km/h, der für eine angenehme Brise sorgen dürfte. Die relative Luftfeuchtigkeit liegt bei 50%, was zusammen mit dem leichten Niederschlag für eine erfrischende Atmosphäre sorgen kann. Der Sonnenaufgang und Sonnenuntergang markieren den Tag von 5:17 bis 18:18 Uhr.

Der darauffolgende Dienstag setzt den Trend mit ähnlichen Bedingungen fort, wobei die Temperaturen einen Hauch wärmer auf 30°C klettern und vereinzelte Regentropfen fallen. Eine leichte Steigerung der Windgeschwindigkeit auf 5 km/h und ein unverändertes Humidity Level halten die Bedingungen im angenehmen Bereich. Die Sonne grüßt um 5:18 und verabschiedet sich um 18:16 Uhr.

Am Mittwoch beginnen die Temperaturen leicht zu fallen, und wir sehen 27°C auf den Thermometern in Campanet. Die leichten Regenfälle bleiben bestehen, und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 58%, was die Atmosphäre leicht feuchter werden lässt. Auch hier bleibt der Wind moderat bei 5 km/h. Der Tag erstreckt sich von Sonnenaufgang um 5:19 bis Sonnenuntergang um 18:15 Uhr.

Ein merkbarer Temperaturabfall tritt am Donnerstag ein, wenn moderate Regenfälle bei 23°C für frischere Verhältnisse sorgen. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 77% und einem Wind von 7 km/h könnte dies ein idealer Tag sein, um Campanets Innengastronomie zu genießen. Dunkelheit beginnt um 18:13 Uhr nach einem Sonnenaufgang um 5:20 Uhr.

Eine bedeckte Wolkendecke erwartet die Bewohner und Besucher von Campanet am Freitag, wobei trotz des Fehlens von Regen ein frisches Klima bei 25°C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 57% herrschen werden. Mit leichtem Wind bleibt das Wetter günstig für Outdoor-Aktivitäten, solange man auf den Sonnenschutz nicht vergisst. Das Tageslicht erstreckt sich von 5:21 bis 18:12 Uhr.

Zum Ende der Woche, am Samstag und Sonntag, kehrt der leichte Regen zurück, und die Temperaturen steigen wieder auf angenehme 28°C bzw. 29°C an. Der Wind bleibt sanft und die Luftfeuchtigkeit variiert zwischen 62% und 40%. Die Tage am Wochenende bieten Gelegenheit, die lebendige Natur in und um Campanet zu erkunden, wohlwissend, dass man von zeitweisem Regen begleitet sein könnte. An beiden Tagen erwartet uns der Sonnenaufgang um etwa 5:22 Uhr und der Sonnenuntergang gegen 18:10 bzw. 18:07 Uhr.

Fazit: Wetteraussichten für Campanet

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die kommende Woche in Campanet einige wechselhafte Wetterbedingungen mit sich bringt, von leichten Regenschauern bis hin zu mäßigen Regenfällen und bedecktem Himmel. Die Temperaturen schwanken dabei angenehm zwischen 23°C und 30°C. Es bleibt also ratsam, bei allen Outdoor-Aktivitäten einen Regenschirm griffbereit zu haben und die Wettervorhersage im Auge zu behalten, um vollständig von diesem spätsommerlichen Wetter genießen zu können.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 2.9.2024, 00:38:58. +++