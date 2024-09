Wettervorhersage Deià: Leichte Regenschauer und angenehme Temperaturen (2.9.2024)

Wetteraussichten für Deià – Eine Woche voller Sonne und leichtem Regen

Die malerische Ortschaft Deià auf Mallorca steht vor einer Woche mit leichtem Regen und durchgehend angenehmen Temperaturen. Während die Besucher die malerischen Gassen erkunden oder sich in den lokalen Cafés und Restaurants verwöhnen lassen, zeigt sich das Wetter von einer größtenteils freundlichen Seite.

Wie wird das Wetter heute in Deià?

Heute, am 2. September 2024, beginnt der Tag in Deià mit einer sanften Brise und einer Temperatur von 30°C. Leichter Regen wird erwartet, der jedoch die potenzielle Wärme kaum dämpft. Bei einer gemäßigten Windgeschwindigkeit von nur 2 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 54% können Urlauber ihre Aktivitäten im Freien ohne wesentliche Beeinträchtigungen planen. Der Himmel über Deià wird die Sonne zwischen 5:18 Uhr und 18:19 Uhr genießen lassen.

Temperaturen und Wettertrend der kommenden Tage

Die darauf folgenden Tage präsentieren sich mit ähnlichen Bedingungen. So bleiben die Temperaturen am 3. und 4. September mit je 30°C und 29°C sommerlich warm. Leichter Regen setzt sich fort und sorgt für eine frische Abkühlung zwischendurch. Am 5. September lässt ein wenig stärkerer Regen die Temperaturen auf eine immer noch angenehme 25°C fallen. Erfrischend wirkt auch der Wind, der mit bis zu 7 km/h eine leichte Brise mit sich bringt.

Ab dem 6. September tauchen wieder überwiegend bedeckte Wolken am Himmel auf, die Temperaturen halten sich konstant um 27°C bis 28°C. Der leichte Regen bleibt uns auch am 7. und 8. September erhalten, sodass eine Regenjacke für Ausflüge stets in Reichweite sein sollte. Der 9. September markiert jedoch einen Wendepunkt, da ein klarer Himmel ohne Niederschlag für ideale Freizeitaktivitäten sorgt – die perfekte Gelegenheit, den Sonnenuntergang um 18:08 Uhr zu genießen.

Aussichten für das Wochenende

Das Wochenende in Deià verspricht mit klarem Himmel und einer Höchsttemperatur von 28°C Urlaubslaune pur. Ob Strandbesuch oder eine Wanderung in der Serra de Tramuntana – die Bedingungen sind ideal für sämtliche Unternehmungen auf Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 2.9.2024, 00:41:01. +++