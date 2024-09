Wettervorhersage Felanitx: Sonnige Aussichten und leichte Regenschauer vom 2. bis 9. September 2024 (2.9.2024)

Aktuelle Wetterprognose für die kommende Woche in Felanitx, Mallorca

Die Besucher und Bewohner von Felanitx können sich auf eine abwechslungsreiche Wetterlage in der ersten Septemberwoche freuen. Hier ist eine detaillierte Tageswettervorhersage für die Periode vom 2. bis zum 9. September 2024 auf Mallorca.

Wetter am Montag, den 2. September 2024

Der Monat beginnt mit leichtem Regen und einer Höchsttemperatur von 30°C. Eine leichte Brise mit nur 4 km/h wird für erfrischende Momente sorgen. Die relative Luftfeuchtigkeit beträgt 48% und der Luftdruck steht bei 1013 hPa. Der Sonnenaufgang ist um 5:17 Uhr und der Sonnenuntergang um 18:17 Uhr zu erwarten.

Dienstag, 3. September 2024: Ein Tag unter einem klaren Himmel

Mit einem klaren Himmel und einer Höchsttemperatur von 29°C erwartet uns am Dienstag ein wahrhaft schöner Tag. Die Windgeschwindigkeiten liegen bei 6 km/h, und die Luftfeuchtigkeit ist mit 51% im komfortablen Bereich. Sonnenauf- und -untergang sind für 5:17 Uhr bzw. 18:15 Uhr zu verzeichnen.

Leichte Regenschauer und Abkühlung zur Wochenmitte

Am Mittwoch und Donnerstag hält das Wetter leichte Regenschauer bereit, mit Temperatureinbrüchen bis auf 28°C, beziehungsweise 26°C. Die Windverhältnisse bleiben konstant bei 6 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf 58% am Mittwoch und 66% am Donnerstag ansteigt. Der Luftdruck zeigt leichte Schwankungen auf und sinkt auf 1011 hPa am Donnerstag.

Ausblick auf das Wochenende in Felanitx

Das Wochenende kündigt sich mit verteilt auftretenden Wolken am Freitag und einem weiteren leichten Temperaturrückgang an. Samstag und Sonntag zeigen sich mit leichten Regenschauern und Temperaturen, die sich konstant bei angenehmen 26°C halten, bevor sie am darauf folgenden Montag wieder auf 29°C ansteigen. Trotz des Regens kann an sonnigen Tagen das Freizeitangebot im Freien genossen werden, da die Windverhältnisse weiterhin mild bleiben und der Himmel sich teilweise klar präsentiert.

