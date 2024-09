7-Tage-Wettertrend für Fornalutx: Von leichten Regenschauern bis klarem Himmel (3.9.2024)

Wetterausblick für Fornalutx: Wechselhaft mit Sonnentagen

Die idyllische Gemeinde Fornalutx auf Mallorca stellt sich auf eine abwechslungsreiche Wetterwoche ein. Mit einer Mischung aus Sonne, Wolken und Regen sollten Besucher und Einheimische für alles gerüstet sein. Hier ist Ihr umfassender Wetterüberblick für die nächsten sieben Tage in Fornalutx.

Beginn der Woche: Leichter Regen und angenehme Temperaturen

Am Dienstag, dem 3. September 2024, wird Fornalutx mit Temperaturen um die 29°C und leichtem Regen begrüßt, ideal für leichte Outdoor-Aktivitäten, solange der Schirm nicht vergessen wird. Ein leichter Wind von nur 4 km/h sorgt für eine erfrischende Brise.

Schwere Regenschauer am Mittwoch

Der darauffolgende Tag verspricht bei 26°C eine feuchtere Erfahrung mit schweren Regenfällen. Packen Sie eine wasserdichte Jacke ein, wenn Sie vorhaben, die bezaubernden Gassen von Fornalutx zu erkunden, denn der Wind könnte mit 8 km/h die Regentropfen weit tragen.

Leichter Regen und sinkende Temperaturen

Das Thermometer fällt am Donnerstag, 5. September 2024, auf 24°C, während sich der leichte Regen fortsetzt. Doch die abnehmenden Windgeschwindigkeiten von 3 km/h machen den Tag zu einer guten Gelegenheit, um die natürliche Schönheit von Fornalutxs Umgebung zu genießen.

Auflockerung zum Wochenende hin

Zum Glück hellen sich die Tage auf - der Freitag zeigt sich mit nur wenigen Wolken und Temperaturen, die auf 28°C steigen. Ein nahezu perfekter Tag, um die Sonne Mallorcas zu schätzen.

Hochsommerliche Gefühle am Wochenende

Am Wochenende winkt Fornalutx mit hochsommerlichen Temperaturen von bis zu 30°C und einem klaren Himmel. Am Samstag verspricht der klare Himmel ideale Bedingungen für Strandbesuche oder entspannte Cafésitze, während es am Sonntag trotz weiterhin sonniger Aussichten etwas abkühlt auf 28°C.

Ausklang mit leichtem Regen

Die neue Woche beginnt mit einem Hauch von Wandel, denn am Montag erwartet die Gemeinde Fornalutx leichter Regen bei weiterhin warmen 28°C. Doch lassen Sie sich nicht täuschen – der Regen könnte eine willkommene Abkühlung nach den heißen Tagen sein.

Mit diesem 7-Tage-Wettertrend sind Sie hervorragend auf alle Möglichkeiten vorbereitet, die das Wetter in Fornalutx bietet. Von gelegentlichen Regenschauern bis zu klaren Himmel wird diese Woche sicherlich für jeden etwas bereithalten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.9.2024, 01:30:37. +++