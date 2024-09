Aktuelle Wettervorhersage für Andratx: Die Entwicklungen von Regen bis Sonnenschein (3.9.2024)

Wetterprognose für Andratx – Regenschirme und Sonnenbrillen im Wechsel

Die Wetteraussichten für Andratx in den nächsten sieben Tagen versprechen eine Mischung aus Sonne und Regen. Von leichten Regenschauern bis zu klarem Himmel, die Wetterkapriolen auf Mallorca halten für jeden etwas bereit. Lesen Sie weiter, um herauszufinden, wie sich das Wetter in Andratx entwickeln wird und welchen Einfluss dies auf Ihre Pläne haben könnte.

Dienstag, 3. September 2024: Ein sanfter Start in die Woche

Der Dienstag begrüßt uns mit leichten Regenfällen und einer angenehmen Höchsttemperatur von 26°C. Bei einer Windgeschwindigkeit von nur 4 km/h wird der Regen nicht weiter störend sein. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 68% und einem Luftdruck von 1014 hPa sollten Sie auch einen Schirm nicht vergessen. Der Tag beginnt mit dem Sonnenaufgang um 5:20 Uhr und endet mit dem Sonnenuntergang um 18:18 Uhr.

Mittwoch, 4. September 2024: Moderater Regen kündigt sich an

Am darauf folgenden Mittwoch erwartet uns mit 25°C eine ähnlich milde Temperatur wie am Tag zuvor. Die Niederschlagsintensität nimmt zu, sodass moderater Regen für Nass von oben sorgt. Der Wind kommt nun mit einer Stärke von 9 km/h schon etwas kräftiger daher. Das Thermometer liegt bei einer Luftfeuchtigkeit von 73% und der Luftdruck beträgt 1012 hPa. Sonnenauf- und -untergang finden fast zur gleichen Zeit statt wie am Vortag.

Donnerstag, 5. September 2024: Leichte Abkühlung mit Regenschauern

Der Donnerstag leitet eine kleine Abkühlung ein. Die Temperaturen fallen auf 23°C und leichte Regenschauer sind erneut Teil des Tags. Der Wind bleibt mit 5 km/h moderat. Der Luftdruck steigt leicht auf 1013 hPa und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehme 61%. Denken Sie an ausreichenden Regenschutz, wenn Sie vorhaben, das Haus zu verlassen.

Freitag bis Sonntag: Ein Mix aus Wolken, Sonne und erneuten Regenschauern

Das Wochenende nähert sich mit gemischten Wetterbedingungen. Am Freitag und Samstag können wir bei geringer Bewölkung etwas Sonne erhaschen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.9.2024, 01:21:53. +++