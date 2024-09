Aktuelle Wettervorhersage für Santa Maria del Camí: Die nächsten 7 Tage (3.9.2024)

Wetterausblick für Santa Maria del Camí in der ersten Septemberwoche

Ein warmes Ende des Sommers erwartet die Einwohner und Besucher von Santa Maria del CamíSanta Maria del Camí auf Mallorca. Die kommende Woche in dieser idyllischen Gemeinde verspricht mit einer abwechslungsreichen Mischung aus Sonne, Wolken und Regen durchzogen zu sein. Wir werfen einen Blick auf die detaillierte Wettervorhersage für Santa Maria del Camí vom 3. bis zum 10. September 2024.

Leichter Regen und hohe Temperaturen prägen den Beginn der Woche

Am Dienstag, den 3. September, erleben wir leichten Regen bei einer hohen Temperatur von 31°C und einer angenehmen Windgeschwindigkeit von 4 km/h. Die Luftfeuchtigkeit bleibt mit 48% im gemäßigten Bereich, während der Luftdruck bei 1014 hPa liegt. Der Tag begrüßt uns mit einem Sonnenaufgang um 5:19 Uhr und endet mit einem Sonnenuntergang um 18:17 Uhr.

Moderater Regen führt zu einer Abkühlung am Mittwoch

Der Mittwoch, der 4. September, bringt eine Abkühlung mit sich, da die Temperaturen auf 28°C fallen und moderater Regen einsetzt. Der Wind weht mäßig mit 6 km/h, und die Feuchtigkeit steigt auf 58% an. Der Luftdruck sinkt leicht auf 1012 hPa. Sonnenauf- und -untergang sind für 5:20 Uhr bzw. 18:15 Uhr vorgesehen.

Milde Temperaturen und erneuter Regen am Donnerstag

Weiter geht es mit Donnerstag, dem 5. September, an dem leichte Regenschauer bei milden 25°C erwartet werden. Der Wind bleibt beständig bei 4 km/h, ebenso wie die Luftfeuchtigkeit, die mit 56% ähnlich dem Vortag ist. Der Luftdruck steht bei 1013 hPa. Lichter am Himmel erscheinen um 5:21 Uhr und weichen dem Abendrot um 18:14 Uhr.

Klarer Himmel und Sonnenschein am Freitag

Ein klarer Himmel begleitet uns am Freitag, den 6. September, bei angenehmen 29°C. Mit einer konstanten Windgeschwindigkeit von 4 km/h und einer reduzierten Luftfeuchtigkeit von 50% bietet der Tag perfekte Bedingungen für all jene, die das Freiluftleben schätzen. Der Luftdruck fällt auf 1008 hPa. Der Tag erwacht um 5:22 Uhr und verabschiedet sich um 18:12 Uhr.

Wochenende beginnt sonnig mit einigen Wolken

Zum Wochenende hin halten die sommerlichen Bedingungen an. Am Samstag, den 7. September, können wir ein paar Wolken am Himmel erwarten, die jedoch die Stimmung bei Temperaturen von hohen 31°C nicht trüben werden. Der Wind bleibt sanft bei 4 km/h, die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 41% und der Luftdruck steigt leicht auf 1009 hPa. Ein früher Sonnenaufgang um 5:22 Uhr und ein später Sonnenuntergang um 18:11 Uhr rahmen den Tag ein.

Das stabile Wetter setzt sich mit einem klaren Himmel am Sonntag, den 8. September, fort. Temperaturen am Tag erreichen 30°C, während der Wind mit einer Geschwindigkeit von 3 km/h leicht abnimmt. Die Luftfeuchtigkeit und der Luftdruck bleiben unverändert bei 41% bzw. 1010 hPa. Die Sonne grüßt um 5:23 Uhr und verabschiedet sich um 18:09 Uhr.

Aussichten für die neue Woche

Die neue Woche taucht ein in weiterhin stabile Wetterverhältnisse mit klarem Himmel am Montag, den 9. September, und Temperaturen um 29°C. Der Wind frischt mit 5 km/h leicht auf, die Luftfeuchtigkeit fällt auf 39% und der Luftdruck hält sich bei 1008 hPa. Sonnenaufgang ist um 5:24 Uhr und Sonnenuntergang um 18:07 Uhr geplant.

Am Dienstag, den 10. September, bleibt das Wetter annehmlich mit 29°C, obwohl leichter Regen zurückkehrt. Die Windgeschwindigkeit beträgt sanfte 3 km/h, die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 36%, und der Luftdruck steht weiterhin bei 1008 hPa.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.9.2024, 01:40:40. +++