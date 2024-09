Capdepera Wettervorschau (03.09.24 bis 10.09.24): Sonnige Aussichten und leichte Regenschauer

Wetter in Capdepera: Sonnenschein und gelegentliche Regenschauer

Mit der Ankunft des September erlebt Capdepera auf Mallorca eine angenehme Wetterlage. Die kommenden sieben Tage versprechen sommerliche Temperaturen gepaart mit einer Mischung aus klarem Himmel und leichten Regenfällen, die für eine erfrischende Abwechslung sorgen werden.

Prognose für die Woche vom 03. bis 10. September 2024

Dienstag, 3. September: Ein perfekter Start in die neue Woche mit einem klaren Himmel und strahlendem Sonnenschein. Mit einer Temperatur von 26°C und einem leichten Wind bei 5 km/h bietet dieser Tag ideale Bedingungen, um die malerische Natur Capdeperas zu genießen. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 68%, was für ein angenehmes Klima sorgt, während der Druck bei 1014 hPa stabil bleibt. Die Sonne begrüßt Sie bereits um 05:16 Uhr und verabschiedet sich um 18:14 Uhr. Mittwoch, 4. September: Der Mittwoch bringt mit mäßigem Regen eine erfrischende Abkühlung. Die Temperaturen bleiben konstant bei 26°C, aber der Wind nimmt etwas zu und erreicht eine Geschwindigkeit von 14 km/h. Die erhöhte Feuchtigkeit von 73% mag das Gefühl der Wärme intensivieren, dennoch bleibt das Wetter angenehm. Der Luftdruck sinkt leicht auf 1012 hPa. Donnerstag, 5. September: Mildere Temperaturen von 23°C begleiten den leichten Regen, den der Donnerstag mit sich bringt. Die Sonne versteckt sich an diesem Tag etwas häufiger, doch die Kombination aus Regen und Sonnenschein sorgt für ein erfrischendes Klima. Mit einer Windgeschwindigkeit von 7 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 68% lässt sich dieser Tag gut im Freien verbringen. Freitag, 6. September: Es wird heiter mit ein paar Wolken gegen den blauen Himmel. Die Temperaturen steigen wieder auf 25°C, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 75%. Der Luftdruck fällt auf 1008 hPa. Der Wind bleibt mit 6 km/h milde. Samstag, 7. September: Der Samstag verwöhnt uns mit wenigen Wolken und wärmeren Temperaturen von bis zu 28°C. Die Luftfeuchtigkeit fällt auf 65%, was diesen Tag zu einem der angenehmsten der Woche macht. Genießen Sie das Wetter bei einem Spaziergang am Strand oder einer Wanderung im Hinterland. Sonntag, 8. September: Der Sonntag zeigt sich von seiner besten Seite mit einem klaren Himmel und einer angenehmen Temperatur von 26°C. Ein schwacher Wind bei 4 km/h und eine Feuchtigkeit von 73% runden das idyllische Bild ab. Der Luftdruck bleibt stabil bei 1010 hPa. Montag, 9. September: Mit einem weiteren Tag unter einem klaren Himmel und einer temperatur von 26°C starten wir in die neue Woche. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehme 63%, während der Luftdruck leicht auf 1008 hPa fällt. Dienstag, 10. September: Den Abschluss der Prognose macht ein Tag mit leichtem Regen und konstanten 26°C. Der Wind bleibt moderat, und die Luftfeuchtigkeit fällt weiter auf 55%, was für angenehm trockenes Wetter sorgt. Mit einem Luftdruck von 1009 hPa bleibt das Klima stabil. Klimatischer Ausblick für Capdepera

Die kommende Woche in Capdepera ist geprägt von sommerlichen Tagen und nächtlichen Temperaturen, die für eine gute Schlafqualität sorgen. Die Niederschläge bringen keine großen Unannehmlichkeiten, sondern tragen vielmehr zu der natürlichen Schönheit der Insel Mallorca bei. Es ist eine ideale Zeit, um die Vielfalt der Aktivitäten im Freien zu genießen, die diese wunderschöne Region bietet.

Ob Sie nun auf der Suche nach Entspannung am Strand sind, die historischen Sehenswürdigkeiten erkunden möchten oder einen Ausflug in die umliegende Natur planen – das Wetter in Capdepera unterstützt eine Vielzahl an Unternehmungen. Ein wahrlich vielversprechender Ausblick für Bewohner und Besucher gleichermaßen!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.9.2024, 01:27:03. +++