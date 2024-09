Das Wetter in Felanitx: Vorhersage für eine wechselhafte Woche voller Sonne und Regen (3.9.2024)

Wetteraussichten für Felanitx: Von Regentropfen bis Sonnenschein

Die kommenden Tage in Felanitx auf Mallorca präsentieren sich als wahres Kaleidoskop des Wetters – mit einem Wechsel von Niederschlag und klarem Himmel, begünstigt durch eine abwechslungsreiche Palette von klimatischen Bedingungen. Die Wetterbewegungen kündigen vom 3. September bis zum 10. September 2024 malerische Szenen an, wobei die Natur Ihre Stimmungen mit verschiedenen Schattierungen des Himmels ausdrückt. Hier ist ein tieferer Blick auf das, was Sie erwarten können:

Regenschauer beim Start in die Woche: Am 3. September zeichnet sich der Tag durch leichten Regen aus, der sich mit einer angenehmen Temperatur von 30°C abzeichnet. Der Wind weht leicht mit 6 km/h, und die Luftfeuchtigkeit setzt bei etwa 50% ein.

Ein weiterer Tag mit moderatem Regen zeigt sich am 4. September – bei einer Höchsttemperatur von 28°C und einer steigenden Luftfeuchtigkeit von 58% bleibt das Wetter mild, aber feucht.

Milder Mittwoch mit Lichtblicken: Der 5. September bringt eine kleine Abkühlung auf 25°C, begleitet von ebenfalls leichtem Regen. Mit einer Windgeschwindigkeit von 4 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 62% bietet der Tag vielleicht eine ideale Gelegenheit, die Insel in ihrer nassen Pracht zu erkunden.

Auflockerungen im Wolkenbild: Die Bewölkung lockert sich am 6. September auf – bei 26°C haben wir es mit vereinzelten Wolkenformationen zu tun, die den Himmel durchziehen. Doch die hohe Luftfeuchtigkeit von 70% könnte das Gefühl etwas schwüler machen.

Anstieg der Temperaturen: Richtung Wochenende steigt das Thermometer wieder etwas an. Am 7. September dürfen wir uns über 29°C und am 8. September sogar über 30°C mit klarerem Himmel freuen.

Wochenendgenuss unter klarem Himmel: Perfekt für alle Unternehmungen ist der klare Himmel am 9. September – auch an diesem Tag bleibt das Thermometer stabil bei 30°C, während der Wind etwas zulegt auf 8 km/h. Die Luftfeuchtigkeit ist mit 40% angenehm niedrig. Am 10. September gibt der Himmel eine Zugabe mit nochmal 29°C und leichtem Regen, was die Inselbewohner und Besucher in eine Mischung aus Sonnenbad und erfrischenden Regengüssen hüllt.

Zusammenfassend bietet Felanitx in der ersten Septemberwoche eine facettenreiche Wetterpalette, wobei die höheren Temperaturen und die geringe Luftfeuchtigkeit zum Ende der Vorhersageperiode ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten und das Entdecken der Insel in all ihrem Spätsommerglanz versprechen.

Die tägliche Dosis Sonnenauf- und -untergang

Genießen Sie das malerische Schauspiel der Natur mit Sonnenaufgängen zwischen 5:17 Uhr und 5:24 Uhr sowie Sonnenuntergängen, die zwischen 18:15 Uhr und 18:04 Uhr das Tagesgeschehen malerisch abrunden.

Schlussbetrachtung zum Wetter in Felanitx

Ob Sie nun die warmen Sonnenstrahlen auf der Haut spüren möchten oder der erfrischende Regen Sie zu einem Spaziergang einlädt – die kommenden Tage in Felanitx halten für jedes Gemüt etwas bereit. Die Mischung aus Sonne und Regen zeugt von der dynamischen und lebendigen Natur der Insel, die immer wieder aufs Neue zu entdecken eine Freude ist.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.9.2024, 01:30:09. +++