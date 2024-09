Marratxí Wettertrends: 7-Tage-Wetterbericht und Sonnenauf- und -untergangszeiten (3.9.2024)

Wetteraussichten für Marratxí: 3. September bis 10. September 2024

Die idyllische Gemeinde Marratxí auf Mallorca wird in der ersten Septemberwoche eine Reihe verschiedener Wetterbedingungen erleben. Von sanftem Regengeflüster bis hin zu klarem Himmelszelt – alles ist geboten für die Bewohner und Besucher des malerischen Ortes. Mit Temperaturen, die sich im behaglichen Bereich der spätsommerlichen 30°C bewegen, bleibt das Wetter freundlich und lädt zu vielfältigen Aktivitäten im Freien ein.

Wetterüberblick für die Woche vom 3. September bis 10. September 2024 in Marratxí

Leichter Regen und angenehme Temperaturen erwarten uns am Dienstag, den 3. September. Bei einer Maximaltemperatur von 31°C und einer Windgeschwindigkeit von 4 km/h können Sie mit einer erquickenden Brise bei relativ niedriger Luftfeuchtigkeit von 49% rechnen.

Am Mittwoch, den 4. September, gesellt sich zu der Wärme mäßiger Regen. Die Quecksilbersäule wird voraussichtlich auf angenehme 29°C klettern, die Luftfeuchtigkeit auf 57% ansteigen, während der Wind mit 7 km/h weht.

Das Wetter lässt etwas nach am Donnerstag, den 5. September, wo leichter Regen bei 25°C und einer Windgeschwindigkeit von 4 km/h herrschen wird.

Mit einem klaren Himmel und sanfter Brise sind Freitag, der 6., und das Wochenende ein wahrer Auftakt für Freizeitaktivitäten unter freiem Himmel. Die Temperaturen pendeln sich um 29°C bis 31°C ein, mit einer geringen Luftfeuchtigkeit und Lichtspiel von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang.

Im Vergleich zu den Vortagen bringt uns der Montag, der 9. September, klarste Verhältnisse mit viel Sonnenschein und warmen 29°C. Zum Abschluss der Beobachtungswoche erwartet uns am Dienstag, dem 10. September, wieder leichter Regen.

Sonnenauf- und -untergangszeiten in Marratxí für eine perfekte Planung Ihrer Tage

Der früheste Sonnenaufgang der kommenden Woche in Marratxí findet am 3. September um 5:19 Uhr statt, gefolgt von immer späteren Sonnenaufgängen, bis schließlich der 10. September die Sonne um 5:25 Uhr begrüßt. Die frühesten Sonnenuntergänge genießen wir um circa 18:17 Uhr am Anfang der Woche, bis sie gegen Ende der Woche auf etwa 18:06 Uhr vorrücken.

