Wetter-Aussichten für Deià: Eine Woche zwischen Sonnenschein und Regenschauern (3.9.2024)

Die Wetterlage in Deià: Was uns in der ersten Septemberwoche erwartet

Die malerische Ortschaft Deià, eingebettet im Herzen der Serra de Tramuntana auf Mallorca, steht vor einer Woche voller wechselhafter Wetterphänomene. Unser Wetterbericht gibt Ihnen einen umfassenden Überblick, sodass Sie bestens auf die kommenden sieben Tage vorbereitet sind.

Leichter Regen und milde Temperatur am Dienstag, 3.9.2024 Mit einer angenehmen Temperatur von 30°C startet Deià am Dienstag in die Woche. Der Himmel zeigt sich zwar etwas launisch, jedoch wird der Tag nur von leichtem Regen begleitet, während die Luft mit einer relativen Feuchtigkeit von 61% recht angenehm bleibt. Ein leichter Wind weht mit 4 km/h, und der Luftdruck liegt bei 1014 hPa. Der Sonnenaufgang um 5:19 Uhr und Sonnenuntergang um 18:18 Uhr rahmen den Tag malerisch ein.

Starker Regen bestimmt den Mittwoch, 4.9.2024

Die Mitte der Woche präsentiert sich mit kräftigeren Tönen, da heftiger Regen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 11 km/h zu erwarten ist. Trotz der Nässe bleibt es mit 28°C immer noch recht mild, und die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 66%. Der Barometerstand von 1013 hPa deutet auf instabiles Wetter hin, was für Segler und Wanderer gleichermaßen Beachtung finden sollte.

Tendenziell kühler aber freundlicher Donnerstag, 5.9.2024 Auch am Donnerstag dürfen wir einen leichten Regenschauer erwarten, doch die Temperaturen sinken auf freundliche 25°C. Der Wind hält sich mit 4 km/h weiterhin zurück, und die Luftfeuchtigkeit fällt auf 59%. Der Druck bleibt konstant bei 1013 hPa, während sich die Sonne gegen 5:21 Uhr zeigt und bis 18:14 Uhr ihre Bahnen zieht.

Wochenendausblick: Von wenigen Wolken bis klarem Himmel

Das Wochenende naht, und mit ihm ein deutlicher Wetterumschwung: Der Freitag präsentiert sich mit wenigen Wolken und einem Höchstwert von 29°C, gefolgt von einem strahlend klarer Samstag sowie Sonntag – perfekt, um die vielseitige Natur rund um Deià zu erkunden oder an der Küste zu entspannen. Die Luftfeuchtigkeit bewegt sich dabei um angenehme 50%, bei einem leichten Wind und stabilem Luftdruck. Ein idealer Zeitpunkt für Outdoor-Aktivitäten, um das Beste aus dem mallorquinischen Spätsommer zu machen.

Wir halten Sie auch weiterhin auf dem Laufenden, sollten sich Änderungen im Wettergeschehen von Deià ergeben.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.9.2024, 01:28:15. +++